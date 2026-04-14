Los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 no solo movilizarán a miles de atletas, delegaciones y visitantes, sino que también dejarán un importante legado en infraestructura deportiva y urbana para Rafaela, Rosario y Santa Fe.
¿Qué obras dejarán los Juegos Odesur para la ciudad de Rafaela?
Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del comité Odesur, destacó que los Juegos Sudamericanos 2026 dejarán infraestructura deportiva y urbana de alto nivel en las tres ciudades sede.
Así lo remarcó a El Litoral Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional y coordinador general del comité Odesur, al detallar el conjunto de obras que se encuentran en marcha de cara al evento. “Nosotros estamos construyendo once obras que son prioritarias para el evento”, señaló.
Entre ellas, enumeró algunas de las más relevantes en las otras ciudades sede. “Está el centro acuático en Rosario, el estadio Arena, la pista de atletismo del CARD en Santa Fe y el estadio multipropósito en la ciudad de Santa Fe”, precisó.
Dos obras clave para Rafaela
En el caso de Rafaela, Galdeano subrayó que la ciudad contará con dos intervenciones de gran importancia, vinculadas directamente a la competencia pero también pensadas como parte del legado posterior.
“En Rafaela hay dos obras importantísimas. Una es el estadio en el Distrito Joven, donde durante los Juegos se van a practicar boxeo y pádel”, explicó.
La segunda, indicó, es una de las más significativas por su nivel técnico y proyección internacional. “Después está el velódromo, que tiene una complejidad importante y que va a ser, junto con el de San Juan, uno de los dos más importantes de Latinoamérica y de los más relevantes de la Argentina”, afirmó.
Galdeano explicó que el velódromo que se construye en Rafaela tendrá características técnicas de primer nivel y deberá cumplir con exigencias internacionales muy precisas. “En San Juan ya se corrió un Mundial de ciclismo, y este velódromo también tiene particularidades muy especiales”, señaló.
Sobre el proceso constructivo, detalló que se trata de una obra con componentes y especialistas de distintos países. “Contratamos una empresa de Canadá, que trae madera de Finlandia, que se seca en hornos especiales. Los tornillos son de Taiwán y los ingenieros que van a colocar la pista, que estarán el 10 de mayo en Rafaela, vienen de México”, contó.
Además, remarcó que la obra debe atravesar controles muy rigurosos. “Tiene toda una homologación por parte de la UCI, la Unión Ciclista Internacional, que es muy particular y muy estricta”, explicó.
El coordinador general del comité Odesur reconoció que los plazos son ajustados, aunque sostuvo que los trabajos avanzan según lo previsto. “Con los tiempos justos, pero estamos en una buena curva de obra, avanzando para llegar a septiembre”, afirmó.
De esta manera, la intención es que Rafaela pueda contar en tiempo y forma con una de las infraestructuras más destacadas que dejará el evento continental.
No solo estadios: también el entorno urbano
Galdeano remarcó que la inversión provincial no se limita a los escenarios deportivos, sino que también incluye mejoras urbanas y de conectividad vinculadas a esos espacios.
“Fíjese usted que Rafaela, Rosario y Santa Fe no solamente están recibiendo inversión, por decisión del gobernador, en tiempos que no son sencillos, en infraestructura deportiva, en estadios y espacios de competición”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que también se está trabajando sobre los entornos para que el impacto de las obras sea más amplio y duradero. “Todo lo que estamos haciendo en Rafaela, con la ciclovía y con los espacios vinculados a los lugares de competencia, también tiene que ver con un legado de los Juegos”, indicó.
Para Galdeano, uno de los objetivos principales es que las obras no queden aisladas ni limitadas al evento, sino que se integren a la vida cotidiana de cada ciudad y permanezcan como una mejora visible en el tiempo. “La idea es que no quede solamente un estadio en un entorno que no sea compatible o que no tenga el mismo espíritu y el mismo estilo”, señaló. Y concluyó: “Que el día de mañana se pueda decir: ‘Mirá, estas obras se hicieron en ocasión de los Juegos Sudamericanos’”.