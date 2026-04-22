Quinto encuentro

ADN ya visitó 5 distritos y trabaja más de 100 iniciativas de la ciudadanía de Santa Fe

En esta oportunidad, se realizó en la escuela Mariano Moreno y reunió a instituciones y vecinos de los barrios del Centro. “Desde el Concejo asumimos el compromiso de seguir escuchando, trabajando en conjunto y avanzar en respuestas concretas”, dijo Checho Basile.