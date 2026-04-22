El 5to. encuentro de ADN Santa Fe se realizó este miércoles en la escuela Mariano Moreno, ubicada en barrio Candioti Sur. Allí, se encontraron instituciones y vecinos del Distrito Centro con sus representantes en el Concejo de Santa Fe para detectar el potencial productivo que tiene el sector y pensar propuestas que lo impulsen.
ADN ya visitó 5 distritos y trabaja más de 100 iniciativas de la ciudadanía de Santa Fe
En esta oportunidad, se realizó en la escuela Mariano Moreno y reunió a instituciones y vecinos de los barrios del Centro. “Desde el Concejo asumimos el compromiso de seguir escuchando, trabajando en conjunto y avanzar en respuestas concretas”, dijo Checho Basile.
“Nuestra ciudad está organizada en 8 distritos y ya hemos recorrido más de la mitad. Creemos que esa cercanía territorial es una oportunidad para gestionar mejor y para potenciar el desarrollo de cada sector incluyendo la experiencia de los vecinos y el conocimiento que tienen del lugar que habitan”, explicó el presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, en diálogo con los medios de prensa.
En esta oportunidad, estuvo acompañado por los concejales Silvina Cian, Julián Martínez,Titi Barletta, Lucas Simoniello, Cecilia Battistutti, Carolina Capovilla, Violeta Quiroz, María Luengo y Nacho Laurenti.
ADN Santa Fe es un espacio de encuentro y diálogo con los vecinos y vecinas de la ciudad que lleva adelante el Concejo Municipal de Santa Fe desde este año. Plantea una instancia de sistematización, seguimiento y asistencia técnica a lo largo del año para transformar ideas en iniciativas viables y propuestas en normativas.
Amplia participación ciudadana
En los cuatro encuentros previos participaron más de 120 instituciones y 176 vecinos. En las mesas de trabajo surgieron alrededor de 100 proyectos, ideas y propuestas que reflejan lo que cada zona necesita y también lo que cada comunidad tiene para aportar.
“De cada encuentro nos llevamos la tarea de seguir trabajando en los aportes que nos hacen los vecinos para volver, en la segunda mitad del año, con proyectos que podamos concretar”, afirmó Basile.
Ideas por distrito
El Distrito Noroeste fue el que inauguró está propuesta, a fines del mes de febrero. Allí, los participantes mostraron interés en temas como los servicios, el ambiente y la educación, pero también en la fuerza que generan las redes institucionales, clave para el desarrollo de cada barrio.
En el Noreste, aparecieron cuestiones vinculadas a la limpieza, la infraestructura y la generación de espacios para el trabajo. Incluso surgieron propuestas vinculadas a los Juegos Suramericanos, como la organización de ferias y espacios para emprendedores cercanos a la Villa Olímpica que se construye en la zona.
En la Costa, pusieron el eje en la salud y en la necesidad de fortalecer la atención primaria. También se valoró el trabajo conjunto entre instituciones, la posibilidad de recuperar espacios para las ferias barriales, reforzar la identidad de cada barrio que integra el distrito y potenciar el turismo.
Por último, el Suroeste tiene una realidad más compleja y muchas instituciones organizadas. Sus principales demandas pasan por la generación de empleo y capacitación y por los servicios básicos, y bajo esos ejes surgieron la mayoría de las propuestas que se llevaron los concejales para articular con otros niveles del Estado y pensar respuestas integrales.
“Todo este recorrido nos deja algo muy valioso: una comunidad que participa, que propone y que quiere ser parte. Y desde el Concejo asumimos ese compromiso: seguir escuchando y trabajando en conjunto para avanzar, paso a paso, en respuestas concretas”, cerró el presidente del Concejo.