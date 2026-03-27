Protagonismo ciudadano

ADN Santa Fe en Distrito La Costa: urgencia por el terraplén Garello y la salud en el debate

En una nueva jornada del programa del Concejo referentes vecinales de Colastiné Norte, La Guardia y Alto Verde plantearon sus preocupaciones ante los ediles. La ocupación ilegal de las defensas y la precariedad en los dispensarios fueron los ejes centrales de un reclamo que exige pasar del diagnóstico a la acción.