ADN Santa Fe en Distrito La Costa: urgencia por el terraplén Garello y la salud en el debate
En una nueva jornada del programa del Concejo referentes vecinales de Colastiné Norte, La Guardia y Alto Verde plantearon sus preocupaciones ante los ediles. La ocupación ilegal de las defensas y la precariedad en los dispensarios fueron los ejes centrales de un reclamo que exige pasar del diagnóstico a la acción.
Este fue el tercer encuentro de un ciclo que recorrerá los ocho distritos de la ciudad. Crédito: El Litoral
En la tarde de este jueves, el Distrito de La Costa se convirtió en el epicentro de un debate necesario. Bajo el programa "ADN Santa Fe", el Concejo Municipal trasladó su dinámica de trabajo al territorio para escuchar de primera mano a quienes habitan la zona este de la capital provincial.
Divididos en cuatro mesas, mano a mano, concejales y vecinos de Colastiné, La Guardia y Alto Verde pusieron sobre la mesa distintas problemáticas. Con una metodología que apuesta a la cercanía y al protagonismo ciudadano, el encuentro dejó al desnudo una realidad compleja donde la vulnerabilidad hídrica y la falta de servicios básicos siguen siendo las principales deudas pendientes con quienes habitan la zona.
La jornada en La Costa dejó un mensaje claro: la participación ciudadana es el motor, pero la urgencia del territorio no admite demoras. Credito: Concejo
Una defensa bajo la presión de la irregularidad
Con la firmeza de quien conoce el terreno, María Cristina Von Wartburg, representante de la Vecinal Colastiné Norte puso el foco en la situación crítica del terraplén Garello: "Es muy grave la cantidad de ocupaciones ilegales sobre el terraplén. El Garello está en peligro por la falta de mantenimiento y terminación; si a eso le sumamos las usurpaciones, la situación es alarmante", advirtió la vecina.
La representante de Colastiné Norte enfatizó que la problemática requiere una intervención inmediata del Estado para evitar situaciones de riesgo mayor. "Una usurpación se hace en un periquete. En 5 minutos tenés una familia asentada", graficó Von Wartburg, aclarando que no se trata de una postura sectaria sino de seguridad pública: "Es responsabilidad del Gobierno ver qué hacemos con esa población que está en una situación de vulnerabilidad y ubicarla en un lugar donde no corran peligro ni ellos ni nosotros".
Sergio Basile destacó la importancia de estos encuentros para que el vecino sea el verdadero protagonista de la agenda legislativa Credito: Concejo
Salud y servicios, una realidad precaria
El reclamo no se agotó en la cuestión hídrica. La salud pública emergió como otro punto de conflicto compartido por Colastiné, La Guardia y Alto Verde. Los vecinos calificaron como "precarias" las condiciones de los dispensarios locales, señalando la falta de insumos y personal para atender a una población que ha crecido exponencialmente en la última década.
A esto se sumaron pedidos históricos por la transitabilidad de las calles, la deficiente iluminación y la creciente inseguridad que afecta el desarrollo cotidiano de los emprendedores y trabajadores de la zona.
Por su parte, el presidente del Concejo, Sergio Basile, destacó la importancia de estos encuentros para que el vecino sea el verdadero protagonista de la agenda legislativa. "Este es el tercer encuentro de ADN Santa Fe. Ya estuvimos en el noroeste y el noreste, y ahora en La Costa. La idea es no quedarnos solo con el diagnóstico, sino que surjan propuestas que los concejales tomemos como iniciativas o programas", explicó Basile.
El éxito de "ADN Santa Fe" se medirá, finalmente, en cuántas de estas preocupaciones logren transformarse en obras y servicios concretos para una Santa Fe. Credito: Concejo
El balance de la presidencia del cuerpo es positivo, destacando que el objetivo final es articular soluciones a corto y mediano plazo vinculando al municipio con el Gobierno de la Provincia. "Queremos un Concejo que escuche y que pase del diálogo a la acción, respetando la identidad y el desarrollo productivo de cada distrito", dijo el Basile.
Este fue el tercer encuentro de un ciclo que recorrerá los ocho distritos de la ciudad. Tras haber pasado por el Noroeste y el Noreste, la experiencia en La Costa reafirma la necesidad de un Estado presente. La jornada dejó un mensaje claro: la participación ciudadana es el motor, pero la urgencia del territorio no admite demoras.
La defensa Garello no espera, y la salud de los vecinos tampoco. El éxito de "ADN Santa Fe" se medirá, finalmente, en cuántas de estas preocupaciones logren transformarse en obras y servicios concretos para una Santa Fe que aún mira de reojo al río cada vez que llueve.