Gestión legislativa

ADN Santa Fe: el cuarto encuentro fue en el Distrito Suroeste

Los concejales compartieron la tarde con vecinos y referentes de más de 40 instituciones. La cita fue en la escuela Nº 506 "Ángela Peralta Pino". Oficios y capacitaciones para jóvenes, ferias populares y asistencia a los adultos mayores, son algunos de los temas sobre los que se comenzaron a pensar propuestas.