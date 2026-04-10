El cuarto encuentro de ADN Santa Fe tuvo lugar este miércoles en el Distrito Suroeste. La escuela Nº 506 "Ángela Peralta Pino", ubicada en Aguado 2901 del barrio Santa Rosa de Lima, recibió a unos 70 referentes de más de 40 instituciones de los barrios de la zona.
ADN Santa Fe: el cuarto encuentro fue en el Distrito Suroeste
Los concejales compartieron la tarde con vecinos y referentes de más de 40 instituciones. La cita fue en la escuela Nº 506 "Ángela Peralta Pino". Oficios y capacitaciones para jóvenes, ferias populares y asistencia a los adultos mayores, son algunos de los temas sobre los que se comenzaron a pensar propuestas.
El presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, abrió el encuentro. Como ya es habitual, los concejales se distribuyeron en las mesas de trabajo dispuestas en el patio de la escuela y abrieron un diálogo mano a mano con los referentes. Participaron Silvina Cian, Julián Martínez, María Luengo, Cecilia Battistutti, Carolina Capovilla, Violeta Quiroz, Ignacio Laurenti y Leonel Méndez.
La dinámica busca que los vecinos sean los protagonistas y los impulsores de los cambios que necesitan sus barrios para fortalecer el desarrollo económico de la ciudad mediante la articulación entre el Estado local y los actores del territorio.
Así, guiados por facilitadores pusieron en común obstáculos y problemáticas, para luego, pensar las ideas y acciones que podrían ser acompañadas por el Concejo Municipal.
Luego de escuchar la puesta en común que acercó cada mesa, Basile hizo un repaso: “En las mesas surgió la necesidad de tener una economía popular muy fuerte y de contar con cooperativas de trabajo en el barrio para mejorar la limpieza, por ejemplo”.
También plantearon la necesidad de disponer de “capacitaciones en oficios para los jóvenes para apuntalar la oferta laboral y con espacios para emprender. Rescato esto porque es parte de lo que nosotros entendemos que tiene que tener ADN, que es el desarrollo productivo local y el fortalecimiento de los emprendedores. Y no se olvidaron de los adultos mayores, para quienes pidieron mejorar la asistencia”, sumó.
Desde la puesta en marcha del programa ya se visitaron los distritos Noroeste, Noreste y La Costa, todos con amplia participación de vecinos e instituciones. “De esas tres experiencias nos llevamos 75 ideas y proyectos que ya están trabajando los equipos con los grupos de WhatsApp de vecinos que se han conformado. La idea es que entre todos consensuemos dónde vamos a poner el foco, elegir algunas propuestas para encontrar una solución concreta”, cerró el presidente del Concejo.
Voces de referentes
Mariana Martin es directora de la escuela 2035 de Santa Rosa de Lima. Para ella, “lo más interesante fue la posibilidad de tender redes, ya que había varias instituciones del barrio y nos permitió conocernos y saber cómo funcionan, porque compartimos alumnos y familias. Y eso es una de las riquezas más grandes de este tipo de encuentro: mirar juntos un mismo problema, ver las miradas de cada uno, y que cada uno desde su lugar pueda hacer un aporte", dijo.
En tanto, Mabel Carballo, presidenta de la vecinal Roma valoró positivamente la experiencia: “Me parece genial, es un espacio y un ámbito donde podemos llegar a concluir en muchas propuestas buenas para nuestros barrios".
El proceso de ADN
ADN Santa Fe es un espacio de encuentro y diálogo con los vecinos de la ciudad que lleva adelante el Concejo Municipal de Santa Fe desde este año. Promueve la innovación y el desarrollo con enfoque social y ambiental, posicionando al Concejo como un ámbito de articulación y construcción colectiva.
El programa plantea una instancia de sistematización, seguimiento y asistencia técnica a lo largo del año para transformar ideas en iniciativas viables y propuestas en normativas.
Aún quedan cuatro distritos por visitar. Una vez concluida esta primera etapa del recorrido, volverá a iniciar la ronda de visitas por los ocho distritos con el fin de sistematizar un diagnóstico y consensuar las propuestas con las que se avanzará.