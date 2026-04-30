Franco Colapinto habló este jueves en Miami, en la previa del Gran Premio de Fórmula 1, sobre uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva: la histórica exhibición que realizó días atrás en Buenos Aires, donde se convirtió en el primer argentino en conducir un coche de F1 por las calles de la capital del país.
Colapinto: “Era uno de mis sueños conducir en Argentina”
En la previa del Gran Premio de Miami, el piloto argentino recordó la histórica exhibición que protagonizó en Buenos Aires ante una multitud.
“Era uno de mis sueños pilotar en Argentina, y traer un coche de Fórmula 1 a mi país era una de las cosas que realmente quería hacer desde que era niño”, expresó Colapinto durante su contacto con la prensa en Miami.
El argentino destacó además la emoción de compartir ese momento con su gente. “Ver tantas caras felices y tanta gente disfrutando, viendo y también escuchando el rugido del motor, los apagones y los donuts, fue realmente emocionante para todos”, señaló.
Colapinto también remarcó el valor familiar de la experiencia. “Pasar tiempo con mi familia y tener la oportunidad de verlos a mi lado mientras conducía, en ese papel de piloto de carreras, fue realmente genial. Mi abuela y mis amigos también estaban allí, así que fue un día muy fresco y una experiencia muy agradable”, sostuvo.
El piloto reconoció que para muchos fanáticos argentinos seguir de cerca la Fórmula 1 implica un gran sacrificio, debido a la distancia con la mayoría de los Grandes Premios del calendario.
“Es realmente difícil para cualquier aficionado argentino ir a Europa, o incluso a Miami o Brasil, que están más cerca pero siguen estando lejos. Es un sacrificio enorme para la gente que quiere apoyarme”, explicó.
En ese sentido, valoró la posibilidad de acercar la Fórmula 1 al público local. “En vez de que vinieran a verme correr, yo fui a ellos. Eso es algo que siempre quiero hacer. Siempre quiero estar en Argentina con un coche de F1”, afirmó.
Colapinto también expresó su deseo de que el país pueda volver a tener un Gran Premio en el futuro. “Quiero que sea pronto en un fin de semana de carrera, pero este es un gran primer paso para demostrar lo que pueden hacer los argentinos y la pasión que tienen”, manifestó.
Ya enfocado en el Gran Premio de Miami, que marca el regreso de la actividad tras casi cinco semanas de pausa, Colapinto aseguró que el descanso fue productivo para continuar trabajando junto al equipo.
“Trabajamos mucho. También tuvimos un día de rodaje y mucho simulador, y los ingenieros trabajaron muy duro. Creo que, en general, ha sido una pausa positiva”, indicó.
Finalmente, Franco aseguró que regresar al país en medio de la temporada le permitió renovar energías. “Siempre es genial volver a mi país, a mi hogar, y pasar tiempo con mis seres queridos. Captar esa energía y esa vibra de los argentinos definitivamente me recargó y me preparó para Miami”, concluyó.