La jornada de prensa tuvo como protagonistas a Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Isack Hadjar y Carlos Sainz, divididos en dos grupos. Hubo espacio para hablar de mejoras, del orden competitivo, del campeonato y también para algunos momentos distendidos.
Fórmula 1: la cautela del líder Antonelli en Miami y la ilusión de los que buscan recortar distancias
Con la mira puesta en mantener la ventaja, el italiano que encabeza del torneo enfrenta a rivales fortalecidos por nuevas estrategias y mejoras técnicas.
Mercedes llega como el equipo a batir, después de ganar las tres primeras carreras de la temporada y la única Sprint disputada hasta el momento. Además, Kimi Antonelli arriba a Miami como líder del campeonato, con nueve puntos de ventaja sobre su compañero George Russell, luego de su triunfo en Japón.
Antonelli, líder y con los pies sobre la tierra
Kimi Antonelli fue una de las voces principales del día. El piloto de Mercedes reconoció que el parate se sintió largo, aunque intentó aprovecharlo con distintos trabajos de preparación.
“He estado manejando un poco: algo de GT3, un día de karting, un test de Pirelli, así que pude seguir sumando kilómetros. Pero este parate se sintió largo, así que es bueno estar de vuelta. Intenté aprovecharlo de la mejor manera, también con mucho trabajo en el simulador”, explicó.
El italiano, líder del campeonato, habló con madurez sobre el desafío que tiene por delante. Su objetivo es sostener la punta hasta fin de año, aunque sabe que no será sencillo.
“Obviamente, el objetivo es mantener esta posición hasta el final del año, pero será una pelea difícil”, sostuvo Antonelli.
El piloto de Mercedes remarcó que no quiere adelantarse al desenlace del campeonato y que su enfoque estará puesto en cada competencia.
“Ferrari y McLaren tienen buen ritmo, Red Bull se acercará. Así que, por mi parte, me voy a concentrar carrera por carrera. No voy a pensar en el objetivo final ni en el Campeonato, solo carrera por carrera”, afirmó.
Antonelli también destacó el rol de su entorno, especialmente el de Bono, una figura de mucha experiencia dentro de Mercedes.
“Tengo un muy buen grupo de personas a mi alrededor, incluido Bono. Primero que nada, él me mantiene con los pies sobre la tierra, y después intenta guiarme, porque tiene muchísima experiencia”, señaló.
Mercedes espera una pelea más cerrada
Aunque Mercedes llega a Miami en una posición dominante, Antonelli fue cauto. El joven piloto sabe que varios equipos presentarán mejoras importantes durante el fin de semana, mientras que su escudería llevará apenas pequeños cambios.
“Es muy emocionante volver aquí, donde conseguí mi primera pole en Sprint el año pasado. Va a ser un fin de semana muy interesante para nosotros. Nosotros traemos cosas muy pequeñas, mientras que otros equipos llegan con grandes mejoras”, indicó.
Y agregó: “Veremos cómo nos va. Seguro se van a acercar, así que quizás tengamos que pelear más este fin de semana”.
Antonelli también habló sobre el nivel interno que exige tener como compañero a George Russell. “Tengo un compañero de equipo súper fuerte en George, que es rápido. Y nuestros competidores se van a acercar, así que necesito seguir subiendo el nivel y maximizar el rendimiento”, expresó.
El piloto recordó que el tramo de China y Japón fue muy positivo, pero aclaró que Miami representa un nuevo comienzo. “Hace un mes fue un buen momento, con China y Japón de manera consecutiva. Pero ahora es un nuevo comienzo y tengo que estar preparado. No va a ser fácil, así que es importante mantener —o incluso aumentar— el nivel”, remarcó.
Sainz y el trabajo de recuperación en Williams
Carlos Sainz fue otro de los protagonistas de la conferencia. El español habló sobre las mejoras que llevará Williams y reconoció que el peso del auto sigue siendo uno de los grandes problemas del equipo.
“Algunas de las mejoras deberían ser visibles, y otras estarán enfocadas en el peso. Pero el peso es un trabajo más difícil; llevará casi todo el año sacarlo del camino”, explicó.
Según Sainz, el progreso será gradual. “Serán pequeños pasos, y más adelante en el año, pasos más grandes”, sostuvo.
El piloto de Williams no espera un cambio drástico en el orden competitivo durante este fin de semana, aunque confía en que Miami pueda marcar el inicio de una recuperación. “No creo que nuestra posición cambie de manera masiva. Pero, ojalá, sea el comienzo de nuestro camino de recuperación este año. Si lo mirás de forma relativa, si otros traen grandes mejoras, no vamos a poder avanzar demasiado en comparación”, señaló.
Y completó: “Tendremos que esperar hasta más adelante en la temporada para dar pasos más grandes”. Williams cuenta con un auto con sobrepeso, una condición que está complicando especialmente su rendimiento los domingos de carrera.
Hadjar no se ilusiona con el podio
Isack Hadjar también se refirió al paquete de mejoras que llevará su equipo a Miami. Fue prudente y dejó en claro que no espera un salto inmediato que lo ponga en la lucha por los primeros lugares. “No espero estar peleando por un podio este fin de semana”, afirmó.
El piloto explicó que no son los únicos que tendrán actualizaciones y que el nuevo paquete no resolverá todos los problemas. “No somos el único equipo que trae mejoras. Creemos que vamos a ser más fuertes, pero no pensamos que esto vaya a resolver todos nuestros problemas”, indicó.
Hadjar espera que entrar a Q3 sea más sencillo, aunque reconoció que la adaptación será compleja: los pilotos llevan cinco semanas sin competir y Miami tendrá apenas una sesión de práctica antes de la acción oficial.
Piastri y la misión de acercar a McLaren
Oscar Piastri habló del presente de McLaren y de la necesidad de recortar la diferencia con Mercedes. El australiano reconoció que el equipo alemán está muy fuerte, pero sostuvo que el campeonato todavía está abierto.
“Mercedes claramente está muy fuerte en este momento, así que ojalá podamos cerrar la brecha. El Campeonato está lejos de haber terminado, pero todos necesitan encontrar algo pronto para meterse en la pelea”, expresó.
McLaren llega a Miami con importantes actualizaciones. Piastri considera que el auto debería ser más rápido y que se trata de un paso en la dirección correcta, aunque fue realista sobre sus posibilidades inmediatas.
“No creo que vaya a ser suficiente para desafiar a Mercedes”, reconoció. El australiano también comparó las características de Miami con Las Vegas, dos circuitos callejeros estadounidenses con perfiles distintos.
“Vegas es un circuito muy resbaladizo, de baja carga aerodinámica. Aquí es lento, estrecho y técnico, pero todos tienen un ambiente muy bueno”, explicó.
Además, Piastri tuvo durante la semana la oportunidad de manejar uno de los antiguos McLaren de Lewis Hamilton en el Fan Festival, experiencia que describió como “muy buena”.
Pérez vive una carrera especial con Cadillac
Sergio Pérez llega a Miami con un condimento particular: correr para Cadillac, un equipo estadounidense, en una de las fechas de casa. El mexicano destacó el ambiente y el entusiasmo de los fanáticos.
“Es muy emocionante estar aquí, corriendo para un equipo estadounidense. Para mí, es una de las mejores carreras del año, y se puede sentir la diferencia en el ambiente al estar con un equipo de Estados Unidos”, afirmó.
Pérez remarcó que el equipo está disfrutando mucho su primera carrera como local.
“Es nuestra primera carrera en casa y la estamos disfrutando mucho. Los fans han estado increíbles”, señaló.
El mexicano también calificó al fin de semana como “muy importante” y marcó como prioridad ver un progreso respecto a Suzuka, especialmente en el rendimiento en pista.
Antes de enfocarse en la competencia, Pérez también tuvo tiempo para una actividad distinta: jugó al golf con Scottie Scheffler, ganador de majors. Contó que fue una experiencia divertida, aunque bromeó con que terminó cansado por tener que caminar todo el campo sin usar un carrito.
Sobre las diferencias entre Miami y Las Vegas, Pérez fue concreto: “Los ambientes son muy diferentes. Disfruto todos”.
Hülkenberg y el trabajo de Audi en las largadas
Nico Hülkenberg habló sobre el presente de Audi y uno de los puntos que el equipo intentó corregir durante el parate: las largadas. En varias carreras, tanto él como Gabriel Bortoleto perdieron posiciones en los primeros metros, un aspecto que la escudería analizó en profundidad. “Tenemos trabajo por hacer en esa área”, admitió Hülkenberg.
“Hicimos un análisis profundo y tuvimos tiempo para encontrar soluciones y propuestas. Esperemos que funcionen”, agregó.
El alemán también se refirió a Allan McNish, quien asumió un rol importante dentro de Audi. “Allan ha estado con Audi durante muchísimo tiempo. Es un ex piloto de Fórmula 1, así que es un rol que le queda muy bien, y tengo ganas de trabajar un poco más de cerca con él”, expresó.
Al comparar los circuitos de Las Vegas y Miami, Hülkenberg marcó diferencias claras. “Son muy, muy diferentes. Ambos son únicos y muy especiales a su manera”, dijo.
Un clima relajado en la previa
La conferencia también dejó momentos de humor. Carlos Sainz se tomó con gracia una pregunta sobre si notaba cuánto más livianos eran los autos este año y respondió que el suyo no había cambiado. Antonelli, por su parte, se distrajo al enterarse de que Tom Clarkson había corrido la maratón de Londres el fin de semana: se interesó tanto por los tiempos que, por un momento, pareció olvidarse de que estaba allí para hablar de autos.
En el segundo grupo de la conferencia, Antonelli, Sainz y Hadjar aparecieron vestidos con shorts, en una imagen más cercana a la playa que a una jornada formal de trabajo en la Fórmula 1.
Un fin de semana Sprint y con muchas mejoras
Miami tendrá formato Sprint, por lo que la preparación será más exigente. Los equipos tendrán una sola práctica, aunque la FP1 fue extendida a 90 minutos. La decisión busca compensar el tiempo que los autos estuvieron sin actividad en pista y también darles más margen a los equipos para probar sus mejoras.
La fecha también servirá para que los pilotos se adapten a los cambios reglamentarios y para que las escuderías evalúen paquetes de actualización importantes. En algunos casos, los autos llegarán prácticamente renovados por el volumen de cambios previstos.
La gran pregunta del fin de semana será si el orden competitivo empieza a cambiar. Por ahora, Mercedes aparece como la referencia. Pero Ferrari, McLaren y Red Bull amenazan con acercarse, y Miami puede ser el primer escenario donde ese avance empiece a quedar en evidencia.