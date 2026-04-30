Fórmula 1

Un trazado veloz que no perdona errores: así es Miami

El Gran Premio de Miami vuelve al calendario con un trazado urbano rápido y técnico alrededor del Hard Rock Stadium. Con apenas tres ediciones disputadas, el circuito ya mostró carreras abiertas e impredecibles, donde la estrategia y la precisión suelen pesar más que la posición de largada.