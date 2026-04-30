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Un trazado veloz que no perdona errores: así es Miami

El Gran Premio de Miami vuelve al calendario con un trazado urbano rápido y técnico alrededor del Hard Rock Stadium. Con apenas tres ediciones disputadas, el circuito ya mostró carreras abiertas e impredecibles, donde la estrategia y la precisión suelen pesar más que la posición de largada.

Miami está en el calendario de la F1 desde la temporada 2022.Miami está en el calendario de la F1 desde la temporada 2022.
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El Gran Premio de Miami vuelve a escena con un circuito veloz, urbano y exigente alrededor del Hard Rock Stadium. Desde su debut en 2022, el trazado estadounidense se consolidó como una cita particular del calendario, con antecedentes que favorecen la sorpresa.

El desafío de Miami: velocidad, precisión y una carrera abierta. La Fórmula 1 vuelve a Miami, una de las sedes más jóvenes del calendario, pero también una de las que más rápido logró instalarse como una cita reconocible dentro del campeonato.

Miami está en el calendario de la F1 desde la temporada 2022.Oscar Piastri el último ganador en la carrera de 2025.

El Autódromo Internacional de Miami, ubicado en Miami Gardens y montado alrededor del Hard Rock Stadium, recibe nuevamente a la máxima categoría con una propuesta que combina espectáculo, velocidad y exigencia técnica.

Ficha técnica

El circuito tiene una extensión de 5,412 kilómetros, cuenta con 19 curvas y la carrera se disputa a 57 vueltas, para completar 308,326 kilómetros.

Aunque se trata de un trazado urbano, Miami ofrece un ritmo mucho más alto que otros callejeros tradicionales: sus tres rectas, los fuertes frenajes y los muros cercanos obligan a los pilotos a encontrar un equilibrio permanente entre agresividad y precisión. El récord de vuelta pertenece a Max Verstappen, con 1m29s708, registrado en 2023.

Miami está en el calendario de la F1 desde la temporada 2022.Norris logró su primera victoria en el GP de Miami.

Desde su ingreso al calendario en 2022, Miami tuvo carreras con distintos protagonistas. Verstappen ganó las dos primeras ediciones, mientras que McLaren marcó el rumbo en las últimas temporadas: Lando Norris consiguió allí su primera victoria en Fórmula 1 en 2024 y Oscar Piastri se impuso en la edición siguiente.

Uno de los puntos más atractivos del circuito está en sus zonas de sobrepaso. Las frenadas de las curvas 11 y 17, ubicadas al final de rectas largas, suelen abrir oportunidades para atacar, aunque también representan sectores de riesgo por la facilidad para bloquear neumáticos o perder la referencia de frenado.

A eso se suma la chicana de las curvas 14 y 15, con un cambio de pendiente que exige buena tracción a la salida.

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La primera parte de la vuelta también plantea un desafío especial, con una sucesión rápida de curvas en “S” donde la precisión en la trayectoria resulta determinante. Más adelante, el tramo de las curvas 6 a 8, de largo apoyo hacia la izquierda, castiga especialmente el neumático delantero derecho, un factor que puede pesar en la estrategia de carrera.

El Gran Premio de Miami ya ofrece identidad propia

Miami, además, tiene una estadística particular: ninguno de los Grandes Premios disputados allí fue ganado desde la pole position ni desde la primera fila.

Ese antecedente refuerza la idea de una carrera abierta, en la que la gestión de neumáticos, la eficiencia en recta y la capacidad para aprovechar los relanzamientos o las neutralizaciones pueden alterar el desarrollo esperado.

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Con pocos años de historia, el Gran Premio de Miami ya ofrece identidad propia. No tiene la tradición de otros escenarios, pero sí una combinación que la Fórmula 1 moderna valora: ciudad, espectáculo, velocidad y un circuito capaz de castigar errores.

En un campeonato cada vez más competitivo, ese combo puede convertir al fin de semana estadounidense en una de las paradas clave de la temporada.

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