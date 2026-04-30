Tras un inicio polémico

¿Parche o solución? La F1 pone a prueba sus cambios en Miami

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Miami con las primeras modificaciones al reglamento técnico. Aunque apuntan a mejorar la gestión de energía y la calidad del espectáculo, especialistas coinciden en que su impacto inmediato será acotado.