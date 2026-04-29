La temporada 2026 de la Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha en el Miami International Autodrome, luego de un mes de abril sin competencias debido a las cancelaciones en Medio Oriente. El regreso se da en un contexto de cambios reglamentarios y con un campeonato que tuvo un inicio dominado por Mercedes.
Vuelve la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Miami
La Fórmula 1 retoma la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Miami, tras un parate marcado por cancelaciones en el calendario. Con formato Sprint y novedades reglamentarias, la cita en Estados Unidos promete acción intensa y expectativa por el rendimiento de Franco Colapinto.
El arranque del año mostró a George Russell como ganador en Australia, seguido por el impacto del joven Kimi Antonelli, quien se quedó con dos triunfos consecutivos y lidera el campeonato.
Sin embargo, la introducción de modificaciones técnicas para Miami abre interrogantes sobre el nuevo orden competitivo.
Formato Sprint y cambios que pueden alterar el escenario
El Gran Premio de Miami se disputará bajo el formato Sprint, lo que implica un cronograma comprimido y una única práctica libre. En este caso, la sesión del viernes fue extendida a 90 minutos para permitir a los equipos adaptarse a los cambios reglamentarios.
Este esquema obliga a maximizar el rendimiento desde el inicio, ya que la clasificación Sprint definirá buena parte del fin de semana. En ese contexto, la puesta a punto y la lectura de datos serán determinantes para aspirar a resultados competitivos.
Uno de los focos estará puesto en Franco Colapinto, quien llega motivado tras su multitudinaria exhibición en Buenos Aires. El piloto de Alpine F1 Team enfrentará en Miami un trazado en el que aún no compitió, lo que añade un desafío extra en un fin de semana de alta exigencia.
La extensa práctica del viernes será clave para su adaptación, en un circuito urbano donde los márgenes de error son mínimos y cada vuelta resulta vital para ganar confianza.
Horarios del GP de Miami 2026
Viernes 1 de mayo
Práctica libre: 13:00
Clasificación Sprint: 17:30
Sábado 2 de mayo
Carrera Sprint: 13:00
Clasificación: 17:00
Domingo 3 de mayo
Carrera: 17:00
TV en Argentina: Disney+ Premium y FOX Sports Argentina.
Con un campeonato que recién comienza a tomar forma y con variables técnicas en juego, Miami aparece como una carrera bisagra para medir fuerzas reales. En ese escenario, la Fórmula 1 promete un fin de semana intenso, donde cada sesión puede marcar el rumbo del resto de la temporada.