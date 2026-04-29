Con Colapinto como protagonista

Vuelve la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Miami

La Fórmula 1 retoma la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Miami, tras un parate marcado por cancelaciones en el calendario. Con formato Sprint y novedades reglamentarias, la cita en Estados Unidos promete acción intensa y expectativa por el rendimiento de Franco Colapinto.