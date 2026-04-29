Alpine F1 Team se prepara para el Gran Premio de Miami con una combinación de impacto visual y evolución técnica que buscará consolidar su arranque competitivo en la temporada 2026 de Fórmula 1.
Con sello argentino, Alpine presenta cambios claves para el GP de Miami
El equipo Alpine F1 Team afronta el Gran Premio de Miami con una propuesta renovada: una llamativa decoración con protagonismo de Mercado Libre y mejoras técnicas en el A526 que apuntan a sostener su competitividad en la temporada 2026 de Fórmula 1.
En el Miami International Autodrome, los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly lucirán una decoración especial, al mismo tiempo que incorporarán mejoras en el modelo A526.
La escudería de Enstone apostará a una estética renovada con fuerte presencia de Mercado Libre, principal patrocinador de Colapinto.
El característico logotipo del apretón de manos volverá a destacarse en la tapa motor y el alerón trasero, aportando un predominante tono amarillo que contrastará con los colores habituales del equipo. Esta identidad visual ya había sido utilizada en algunas competencias de 2025 y regresa ahora en un escenario de alta visibilidad como Miami.
Evolución técnica tras un receso atípico
Más allá del aspecto estético, el foco principal está puesto en el rendimiento. El equipo aprovechó el inusual receso de abril —poco frecuente en el calendario de la máxima categoría— para analizar en profundidad los datos recolectados en las primeras tres carreras del año.
Según explicó el director deportivo, Steve Nielsen, estas semanas fueron clave para identificar fortalezas y debilidades del paquete técnico y acelerar el desarrollo de nuevas soluciones.
El objetivo es sostener la regularidad que mostró el equipo en el inicio del campeonato, donde logró sumar puntos en todas las presentaciones.
En un contexto de alta competitividad, Alpine asume que sus rivales también llegarán con evoluciones, por lo que el rendimiento en pista desde el viernes será determinante para medir el impacto real de las mejoras introducidas en el A526.
Colapinto, impulso local y motivación renovada
Uno de los focos de atención estará puesto en Franco Colapinto, quien llega a Miami tras una destacada exhibición en Buenos Aires, donde condujo un histórico monoplaza del equipo ante una multitud.
El evento no solo reforzó su vínculo con el público argentino, sino que también aparece como un impulso anímico de cara a la reanudación del campeonato.
Desde el equipo valoraron especialmente ese contacto con su país de origen, entendiendo que puede traducirse en una inyección de energía y confianza para afrontar el exigente fin de semana en Estados Unidos.
Por su parte, Pierre Gasly buscará sostener su notable regularidad, con puntaje en todas las carreras disputadas hasta el momento, consolidándose como una de las piezas clave en la estructura competitiva del equipo.
El Gran Premio de Miami se disputará bajo el formato Sprint, lo que incrementa la exigencia operativa y estratégica. Con una única práctica libre extendida el viernes, los equipos deberán optimizar al máximo cada minuto en pista para ajustar configuraciones y evaluar el comportamiento de las mejoras.
En ese escenario, Alpine apunta a capitalizar su preparación previa y mantenerse en la zona de puntos, en una carrera donde cada detalle —desde la aerodinámica hasta la ejecución en pista— puede marcar la diferencia.
Con una imagen renovada y evoluciones técnicas en marcha, la escudería buscará en Miami no solo destacarse visualmente, sino también dar un paso adelante en su rendimiento dentro de una temporada que recién comienza a tomar forma.