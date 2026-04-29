Fórmula 1

Con sello argentino, Alpine presenta cambios claves para el GP de Miami

El equipo Alpine F1 Team afronta el Gran Premio de Miami con una propuesta renovada: una llamativa decoración con protagonismo de Mercado Libre y mejoras técnicas en el A526 que apuntan a sostener su competitividad en la temporada 2026 de Fórmula 1.