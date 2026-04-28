En exclusiva con El Litoral

César Carman: "Colapinto volvió a despertar una pasión que estaba dormida"

El presidente del Automóvil Club Argentino habló durante el road show de Franco Colapinto en Palermo. Contó que el ACA trabaja para recuperar una fecha de Fórmula 1, reveló que envió fotos del evento al presidente de la FIA y aseguró que la multitud “ayuda mucho” en ese objetivo.