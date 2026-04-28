La imagen de Palermo desbordado por Franco Colapinto no fue solo una postal popular. Para César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino, también fue una señal hacia afuera.
César Carman: "Colapinto volvió a despertar una pasión que estaba dormida"
El presidente del Automóvil Club Argentino habló durante el road show de Franco Colapinto en Palermo. Contó que el ACA trabaja para recuperar una fecha de Fórmula 1, reveló que envió fotos del evento al presidente de la FIA y aseguró que la multitud “ayuda mucho” en ese objetivo.
Una demostración de entusiasmo, de historia y de pasión fierrera que puede servir como argumento en el sueño de que la Fórmula 1 vuelva alguna vez al país.
“Para nosotros fue muy emocionante. Muy, muy emocionante”, contó Carman en diálogo con El Litoral, todavía impactado por la multitud que acompañó el road show del piloto argentino en Buenos Aires.
La vuelta de la F1
El titular del ACA explicó que la institución viene trabajando para intentar recuperar una fecha de la Máxima, aunque reconoció que el camino es complejo.
“Nosotros, como Automóvil Club, estamos empujando, tratando de que se alineen las cosas para volver a traer la Fórmula 1. Yo no pensé, cuando asumí la presidencia, que iba a ser tan complicado. Es un entorno muy competitivo, donde los países se están matando por tener la Fórmula 1”, señaló.
En ese contexto, lo ocurrido en Palermo aparece como una carta fuerte. Carman reveló que aprovechó la jornada para registrar imágenes de la convocatoria y enviarlas directamente a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.
“Mi picardía fue sacar fotos por todos lados y mandárselas a Mohamed, que es el presidente de la FIA. Porque si en alguna reunión con Stefano Domenicali mete un poquito de presión y dice: ‘Mirá, los argentinos tienen el autódromo, mirá lo que es el público, mirá lo que es el entusiasmo, mirá lo que es la pasión’, quizás ayuda”, explicó.
Carman fue claro: la emoción y la convocatoria no resuelven por sí solas el desafío. La Fórmula 1 es un evento costoso y la competencia entre países es cada vez más fuerte. Pero para el presidente del ACA, la multitud de Palermo sirve para mostrar que la Argentina todavía conserva un capital simbólico y popular difícil de ignorar.
“Después está la parte económica, porque es un evento caro. Pero esto ayuda a que recuperemos algo que los argentinos quizás no tendríamos que haber perdido nunca”, afirmó.
La magnitud de la convocatoria también abrió otra pregunta: si la F1 vuelve, ¿dónde entra tanta gente? Carman lo planteó con humor, pero también con una lectura concreta de lo que se vio en Buenos Aires.
“Yo le decía recién a Miguel Guerra: si traemos la Fórmula 1 a la Argentina vamos a necesitar dos autódromos. Uno para nosotros, los argentinos, y otro para los extranjeros. Hoy había más de 500 mil personas. ¿Dónde metés tanta gente en el autódromo de Buenos Aires?”, expresó.
Para Carman, la aparición de Colapinto cambió el clima del automovilismo nacional. No solo por lo que genera en la pista, sino por la energía que despertó alrededor suyo.
“Verlo te energiza. Le debemos muchísimo a este joven piloto, a don Franco. La pasión de los argentinos estaba como dormida y tenerlo a él es como que todo se moviliza de vuelta”, sostuvo.
Objetivos
El presidente del ACA también vinculó el momento de Colapinto con otros objetivos del automovilismo argentino. Mencionó la posibilidad de recuperar el Rally Mundial y fue prudente, aunque optimista.
“En el rally estamos más cerca. Córdoba quiere, el promotor quiere, el Automóvil Club quiere. Hay que ver si podemos coordinar el tema de la fecha. No quiero hablar de más porque hasta que las cosas estén firmadas y cerradas, hay que ser cuidadosos”, explicó.
Respecto de la Fórmula 1, Carman insistió en que el ACA cumple un rol de articulación: organizar, coordinar, acompañar en regulaciones, homologaciones y gestiones. Pero también dejó en claro que hace falta que se abra una oportunidad.
“La clave está en ver si de golpe se nos abre la ventanita. Yo decía: si hubiéramos tenido el autódromo listo ahora, quizás teníamos la Fórmula 1”, planteó.
El cierre de la charla volvió a Colapinto y a la energía de la gente. Carman destacó que el piloto argentino sorprendió, disfrutó y se dejó abrazar por una multitud que lo adoptó como propio.
“Franco sorprendió. Se bajó y disfrutó. Ojalá se haya cargado de toda esa energía que le dimos. Creo que a nosotros nos hizo bien y creo que a él le hace muy bien”, resumió.
Para el Automóvil Club Argentino, también fue un mensaje: la Argentina sigue teniendo público, historia y pasión para soñar con el regreso de la Fórmula 1. Falta la parte más difícil, pero Colapinto volvió a poner el tema en movimiento.