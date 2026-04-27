La Fórmula 1 vuelve a escena después de cuatro fines de semana sin competencia y el Gran Premio de Miami aparece como una cita cargada de expectativa. No será una carrera más: el campeonato retoma su calendario en Estados Unidos con formato Sprint, una única práctica extendida, posibles cambios de rendimiento en la grilla y un atractivo especial para el automovilismo argentino.
Miami pone en marcha otra vez a la Fórmula 1, con Colapinto y Varrone como protagonistas argentinos
Después de un mes sin actividad, la Máxima vuelve con formato Sprint, cambios reglamentarios, paquetes de mejoras y doble presencia nacional: Franco Colapinto en Alpine y Nicolás Varrone en la Fórmula 2.
El foco principal estará en Franco Colapinto. Después de la multitudinaria exhibición que protagonizó en Palermo, el piloto argentino volverá a subirse al Alpine en un contexto de enorme atención popular. La Francomanía que explotó en Buenos Aires tendrá ahora su continuidad en la pista, donde Franco buscará seguir avanzando en su adaptación y acercarse al ritmo de Pierre Gasly.
Miami también será una prueba importante para Alpine y para el resto de los equipos. El parate del calendario permitió trabajar en nuevas piezas y varios autos podrían presentarse con paquetes de mejoras relevantes. En una temporada marcada por nuevas regulaciones, cada actualización puede mover el orden de la grilla y abrir un escenario distinto al que se vio en las primeras fechas.
La FIA, además, decidió ampliar la primera práctica del viernes de una hora a 90 minutos, debido al largo receso, al formato Sprint y a los ajustes reglamentarios introducidos tras las primeras carreras del año. Miami será la primera prueba real para esas modificaciones en condiciones de competencia.
Pero el fin de semana tendrá otro nombre argentino en pista. La Fórmula 2 correrá por primera vez en Norteamérica y allí estará Nicolás “Nico” Varrone, piloto de Van Amersfoort Racing. La categoría incorporó las fechas de Miami y Montreal tras la reconfiguración del calendario, lo que permitirá que la antesala de la F1 comparta escenario con la Máxima en Estados Unidos y Canadá.
La presencia de Varrone le suma otro condimento al fin de semana. Mientras Colapinto será parte de la Fórmula 1 con Alpine, el piloto de Ingeniero Maschwitz tendrá una vidriera especial en Fórmula 2, en una cita inédita para la categoría en suelo estadounidense. Para el público argentino, Miami tendrá entonces doble interés: seguir a Franco en la elite y a Varrone en una división clave para proyectar talento.
El Gran Premio también llega con otros focos fuertes. Kimi Antonelli arriba como líder del campeonato y con buenos recuerdos de Miami, donde el año pasado se destacó en la clasificación Sprint. McLaren prepara una evolución importante para las carreras norteamericanas y Cadillac vivirá su primera carrera de casa en la Fórmula 1, en un fin de semana de alta exposición para el público estadounidense.
Después de la fiesta en Palermo, Miami aparece como el siguiente capítulo para Colapinto. Ya no será el ruido del Lotus E20 entre la multitud, sino la exigencia real de un Gran Premio. Y en paralelo, Varrone tendrá su oportunidad en la Fórmula 2. Dos argentinos, dos categorías y una misma semana para seguir poniendo al país en el mapa grande del automovilismo internacional.
La F1 vuelve a Miami con los compuestos más blandos de Pirelli
La Fórmula 1 retomará su calendario el próximo fin de semana con el Gran Premio de Miami, la primera competencia de la temporada en territorio estadounidense. Después de una extensa pausa provocada por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, el campeonato volverá a la acción en el circuito urbano montado alrededor del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins.
El trazado, denominado Autódromo Internacional de Miami desde su estreno en 2022, combina sectores de calles públicas con zonas de estacionamiento del estadio. Tiene una extensión de 5,412 kilómetros, cuenta con 19 curvas y tres largas rectas, y la carrera principal se disputará a 57 vueltas.
Para este fin de semana, Pirelli pondrá a disposición de los equipos los tres neumáticos más blandos de su gama: C3, C4 y C5. La elección responde a las características del circuito, cuyo asfalto fue reasfaltado en 2023 y presenta un bajo nivel de abrasión. A medida que transcurren las sesiones, la pista suele ganar adherencia, lo que favorece una evolución marcada durante el desarrollo de la actividad.
Uno de los aspectos que llamó la atención en la edición anterior fue la rapidez con la que se secó la pista. Durante la carrera Sprint, que también formará parte del programa de esta temporada, los pilotos pasaron de neumáticos intermedios a slicks dentro de las 19 vueltas, pese a la intensa lluvia caída antes de la largada. Por eso, las condiciones meteorológicas podrían volver a ser un factor decisivo durante el fin de semana.
En materia estratégica, se espera una carrera con pocas variantes. La degradación de los neumáticos en Miami ha sido históricamente baja, lo que permite a los pilotos extender sus tandas y completar la competencia con una sola detención en boxes. Sin embargo, como ocurre en todo circuito urbano, la posibilidad de neutralizaciones será un elemento a tener en cuenta, ya que cualquier error puede terminar en contacto con las barreras.
El antecedente de 2025
La edición pasada, ganada por Oscar Piastri, tuvo un desarrollo estratégico bastante lineal. En la largada, los pilotos se dividieron entre quienes eligieron neumáticos medios y quienes optaron por los duros, manteniendo abiertas distintas alternativas ante una posible neutralización o un cambio repentino del clima.
La ventana de paradas se ubicó cerca de la mitad de la carrera, con tandas prolongadas gracias a la baja degradación de todos los compuestos seleccionados.
Las estadísticas del Gran Premio
De las cuatro ediciones disputadas hasta el momento en el circuito de Miami, Max Verstappen ganó la mitad. En las dos temporadas más recientes, McLaren se quedó con la victoria: Lando Norris logró allí su primer triunfo en Fórmula 1 en 2024, mientras que su compañero Oscar Piastri se impuso en 2025.
Sin embargo, ninguno de los pilotos de la escudería papaya consiguió hasta ahora la pole position en este escenario. Verstappen suma dos clasificaciones ganadas, mientras que las restantes quedaron en manos de Charles Leclerc y Sergio Pérez.