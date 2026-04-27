Road show

El rugido y las huellas: cómo quedaron el motor y las gomas del Lotus de Colapinto

El Lotus E20 no solo dejó un sonido inolvidable en Palermo. También terminó con neumáticos exhaustos, marcas de temperatura extrema y un principio de incendio que reflejó hasta dónde llevó Franco Colapinto el show ante la multitud.