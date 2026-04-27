Exhibición en Buenos Aires

Francomanía: Colapinto, Palermo y una Argentina que volvió a soñar con la Fórmula 1

Más de 600 mil personas acompañaron el road show de Franco Colapinto en Buenos Aires. El piloto argentino no solo manejó un Fórmula 1: encendió una pasión dormida, unió generaciones y volvió a poner en la calle el sueño de que la Máxima regrese al país.