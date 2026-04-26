La previa del show de Franco Colapinto en Buenos Aires tuvo un momento especial con la aparición de Pato Sardelli. El cantante de Airbag tomó protagonismo en el escenario y se sumó a la jornada con una interpretación que captó la atención de todo el público.
Pato Sardelli emocionó con el Himno en la previa del show de Colapinto
El cantante de Airbag interpretó el Himno Nacional con su guitarra en Palermo y protagonizó uno de los momentos más emotivos antes del Road Show.
Con su guitarra, Sardelli interpretó el Himno Nacional Argentino en una versión íntima, que contrastó con la magnitud del evento. La escena se desarrolló ante miles de fanáticos que acompañaron con respeto y emoción.
El silencio inicial dio paso a un acompañamiento colectivo, con el público cantando mientras el músico marcaba el ritmo. Fue uno de los instantes más sentidos de la jornada previa al inicio de la actividad en pista.
El momento formó parte de una propuesta que combinó música y automovilismo en Palermo, donde el Road Show de Fórmula 1 buscó construir una experiencia más amplia para los asistentes.
La interpretación de Sardelli se dio en un contexto de alta expectativa por la salida de Colapinto al circuito callejero, en una jornada que reúne a miles de personas y sigue en desarrollo.