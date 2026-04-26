El piloto de Alpine F1 Team hará varias demostraciones en distintos vehículos en el Road Show que se desarrolla en Palermo, donde desde temprano se concentra una multitud. El evento marca el punto más alto de la “Francomania”, con fanáticos que se acercaron para ver de cerca al argentino en acción.
Gran expectativa por el show de Franco Colapinto en Buenos Aires
El piloto argentino de Alpine hará demostraciones en distintos vehículos ante una multitud en Palermo, donde crece la emoción por el Road Show de Fórmula 1.
El Litoral, acreditado por la Fórmula 1, está presente con cobertura especial desde el lugar. La jornada promete acción en pista, contacto con el público y momentos destacados en un evento que se sigue desarrollando minuto a minuto.
Desde los boxes de Franco Colapinto y del equipo Alpine, El Litoral pudo acceder a la previa del Road Show que se realiza este sábado en Buenos Aires. Allí, la expectativa crece minuto a minuto antes de la primera salida del piloto argentino al circuito callejero de Palermo.
El equipo recibió a este medio en un sector clave de la jornada, donde ya se vive el clima de Fórmula 1. Entre los integrantes de la estructura estuvo Luca Mazzoco, quien trabaja en la categoría desde 1996, cuando formaba parte de Benetton.
La emoción en los boxes de Alpine
Mazzoco, conocedor de la historia grande de la Fórmula 1, se emocionó al hablar de la pasión argentina por Colapinto. En la comparación, recordó el fervor de los tifosi de Ferrari en Monza y trazó un paralelo con lo que empieza a verse en Buenos Aires.
Las tribunas de Palermo comenzaron a vestirse de celeste y blanco, con miles de fanáticos que llegaron para ver al piloto argentino. La primera salida de Colapinto está prevista para las 12.45, en uno de los momentos más esperados del evento.
Fangio, Lotus y una jornada histórica
El show tendrá varias demostraciones con distintos vehículos, entre ellos el Lotus y el Mercedes de Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón argentino de Fórmula 1. La presencia de esas piezas suma un componente simbólico a la jornada.
Con mucho público, color y banderas argentinas, el Road Show marca otro capítulo de la “fiebre Colapinto” en el país. El Litoral está presente en Buenos Aires para contar desde el lugar cada detalle del evento.