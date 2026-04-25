Buenos Aires vivirá este domingo una escena poco habitual: el rugido de un Fórmula 1 volverá a escucharse en sus calles. La cita será en Palermo, donde Franco Colapinto encabezará una exhibición que promete reunir a una multitud y que ya se convirtió en uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año.
Colapinto acelera la ilusión en Palermo: Buenos Aires vuelve a respirar Fórmula 1
El piloto argentino encabezará este domingo una exhibición histórica con acceso gratuito, música en vivo y un circuito callejero montado en una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad.
El evento tendrá un peso simbólico particular. No sólo marcará el regreso de la Fórmula 1 a la Ciudad después de más de una década, sino que además tendrá como protagonista a un piloto argentino. Colapinto, convertido en una de las figuras que reactivó la pasión fierrera en el país, será el encargado de llevar el show al asfalto porteño.
La actividad estará abierta al público desde las 9 de la mañana, con entrada libre y gratuita. La organización pidió a los asistentes llegar con anticipación, ante la fuerte convocatoria prevista para la zona de Palermo. También se anticipó que no se permitirá acampar y que habrá controles vinculados a la venta ambulante.
El circuito se montará sobre un sector clave de la Ciudad. El recorrido partirá de Avenida del Libertador y Sinclair, continuará hacia Casares/Ugarteche, incluirá un tramo de Avenida Sarmiento y tendrá como postal destacada el paso por el Monumento a los Españoles.
Colapinto aparecerá en pista en tres momentos centrales de la jornada: 12.45, 14.30 y 15.15. Más tarde, cerca de las 15.55, participará del cierre del evento a bordo de un bus descapotable, en contacto directo con los fanáticos.
La propuesta no estará limitada al paso del monoplaza. En Plaza Seeber y Plaza Sicilia habrá escenarios, pantallas gigantes y distintas actividades para acompañar la espera. También está prevista la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, en una puesta que buscará combinar deporte, música y espectáculo urbano.
El auto que manejará el bonaerense será un Lotus E20 de la temporada 2012, vestido con la identidad de Alpine. La exhibición no tendrá formato competitivo: estará pensada como un espectáculo de cercanía, con aceleraciones, maniobras y pasadas frente al público.
Además, la jornada tendrá un guiño directo a la historia grande del automovilismo argentino. Colapinto también se subirá a una réplica del Mercedes-Benz W196, el modelo asociado a Juan Manuel Fangio y a sus títulos mundiales de 1954 y 1955. Ese momento promete ser uno de los más emotivos del día.
En la previa, el piloto reconoció que no se trata de una actividad más en su agenda. Dijo que soñaba con traer un Fórmula 1 al país y compartirlo con quienes no tienen la posibilidad de viajar para verlo competir. También admitió que manejar un auto ligado a Fangio le genera una emoción especial.
La exhibición se realizará con un operativo amplio y en medio de una expectativa que excede al automovilismo. Para Buenos Aires, también será una oportunidad de mostrarse como sede capaz de recibir espectáculos internacionales de gran escala, en un contexto en el que vuelve a sobrevolar el deseo de recuperar un Gran Premio de Argentina.
En Palermo no habrá puntos en juego ni posiciones por defender. Habrá, en cambio, una multitud alrededor de un piloto que logró devolverle visibilidad internacional al automovilismo argentino. Entre el recuerdo de Fangio y la ilusión que despierta Colapinto, la Fórmula 1 volverá a sentirse cerca.