Turismo

Franco Colapinto, el gran protagonista de un fin de semana repleto de eventos en la ciudad de Buenos Aires

El piloto argentino recorrerá las calles de Buenos Aires en un auto de Fórmula 1 y se convertirá en el gran atractivo turístico de una agenda que se complementa con encuentros como la 50º edición de la Feria Internacional del Libro y BAFICI.