Este domingo Franco Colapinto hará historia al convertirse en el primer argentino en manejar un monoplaza de F1 por el asfalto porteño.
Histórico: Franco Colapinto con un F1 por las calles de Palermo
El piloto argentino manejará un Lotus E20 en una exhibición que marca el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires después de 14 años. Habrá cuatro salidas y shows desde las 9.
El auto elegido es un Lotus E20 de 2012, con motor Renault V8 y el branding de BWT Alpine Formula One Team, que fue presentado este en el Obelisco.
La exhibición será en Palermo, en un circuito callejero que va desde Av. Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, con un tramo por Av. Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.
Cuatro salidas y fiesta para el público
Franco tendrá cuatro salidas programadas: 12.45, 14.30, 15.15 y 15.55. La última será en bus descapotable para saludar a los fanáticos.
“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Actividades
El ingreso para el público será desde las 9 en Plaza Seeber y Plaza Sicilia. Habrá pantallas gigantes, DJs y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11.
Las autoridades aclararon que no estará permitido acampar y que se prohibió la venta ambulante en la zona.
La última vez que un F1 giró en Buenos Aires fue hace 14 años. Para el automovilismo argentino, el evento es un guiño al futuro y una chance de volver a soñar con el Gran Premio en el país.