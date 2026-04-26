Desde el interior de los boxes de Franco Colapinto, en la zona de los bosques de Palermo, la previa del Road Show de Fórmula 1 tuvo una voz especial. Luca Mazzoco, integrante de la estructura de Alpine, habló con El Litoral sobre la expectativa que genera el piloto argentino.
Luca Mazzoco y la pasión por Colapinto: “Es como Monza, pero en Argentina”
El integrante de Alpine habló con El Litoral en los boxes del Road Show de Buenos Aires y comparó el fenómeno Colapinto con la pasión italiana por Ferrari.
El italiano trabaja en Fórmula 1 desde 1996, cuando ingresó a la estructura de Benetton. Con casi tres décadas dentro del equipo, atravesó distintas etapas de la categoría y conserva una mirada histórica sobre lo que se vive en Buenos Aires.
Una pasión que emociona
“Yo creo que es algo muy latino. Cuando tenemos una pasión por un deporte ponemos todo el corazón”, expresó Mazzoco al referirse al fervor del público argentino por Colapinto.
En esa comparación, recordó lo que ocurrió en España con Fernando Alonso, cuando su irrupción provocó un entusiasmo masivo por la Fórmula 1. Para Mazzoco, ahora ese fenómeno se repite en Argentina con Franco.
“El trabajo en Fórmula 1 es intenso, con ansiedad. Nunca es suficiente lo que hacés, cada día tenés que hacer algo mejor que ayer”, explicó. Y agregó que la pasión de la gente es una energía clave para sostener ese ritmo.
Colapinto, Alpine y una armonía especial
Consultado por la adaptación de Colapinto al equipo, Mazzoco destacó el vínculo interno con Alpine. “Es muy buena persona. Hay mucha armonía entre Franco y Pierre, y entre los mecánicos de los dos equipos”, señaló.
También contó un detalle familiar que lo acerca a la región: su bisabuela era uruguaya y por eso conoce el mate desde hace tiempo. En medio de la charla, el italiano se mostró emocionado por la recepción del público argentino.
“¿Cómo podés no emocionarte con todas estas personas que llegan aquí para apoyarnos y llevar su amor por Franco?”, sostuvo Mazzoco, visiblemente conmovido por el clima que ya se vivía en Palermo.
El auto de Raikkonen y el recuerdo de Benetton
En los boxes también estaba presente el auto con el que Kimi Raikkonen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi 2012. Mazzoco recordó que ya formaba parte del equipo en aquel momento y remarcó cuánto cambió la tecnología desde entonces.
El italiano también mencionó que en la estructura hay integrantes con mucha historia dentro de la Fórmula 1, incluso mecánicos que trabajaron en tiempos de Michael Schumacher, cuando el equipo aún formaba parte de la etapa Benetton.
Sobre la locura argentina por Colapinto, Mazzoco fue claro: “Soy italiano, así que es una pasión que puedo entender y compartir. Es increíble”. Y trazó un paralelo inevitable con Monza, la casa de los tifosi de Ferrari.