Y se dio nomás. El joven piloto argentino Franco Colapinto encabezó la esperada demostración con el Alpine Lotus E20 de la Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.
El Litoral presente
¡Histórico! Colapinto corrió por las calles de Buenos Aires
El piloto argentino se dio el gusto de hacer rodar el Alpine por la avenida Libertador, en el barrio porteño de Palermo. Las imágenes que quedarán para el recuerdo.
El argentino por las calles de CABA. Reuters.
Como estaba previsto, el conductor salió por avenida Libertador y dio unas vueltas por el barrio porteño de Palermo. A pocos metros, una multitud (se habla de 500 mil personas) acompañaron el evento.
Fueron unos 20 minutos para la primera salida y ante el público argentino. La buena organización permitió que el propio piloto pueda también disfrutar a pura velocidad.
Colapinto bajo del Alpine E20 y saludó al público tras la primera salida.
Gran afluencia de público en Palermo.
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