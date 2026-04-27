La fiesta que Franco Colapinto vivió en Palermo no terminó cuando se apagó el ruido del Lotus E20 ni cuando el humo del caucho empezó a disiparse sobre Avenida del Libertador.
Briatore tomó nota de la Francomanía: el mensaje del jefe de Alpine a Colapinto tras la fiesta en Palermo
El asesor ejecutivo de Alpine felicitó al piloto argentino después de la multitudinaria exhibición en Buenos Aires. Su reacción confirma que el impacto del road show no quedó solo en la calle: también llegó al corazón de la Fórmula 1.
Jornada histórica
El eco de la multitud llegó también al otro lado del mundo y encontró una respuesta de peso dentro del paddock: Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, le dedicó un mensaje público al piloto argentino después de una jornada histórica.
“Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento. Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!”, escribió el italiano en su cuenta de Instagram, junto a imágenes del road show que reunió, según la información difundida por el Gobierno de la Ciudad, a unas 600 mil personas en las calles y parques de Palermo.
La frase de Briatore no fue un saludo más. En la Fórmula 1, cada gesto también comunica. Y que uno de los hombres fuertes de Alpine haya celebrado públicamente la respuesta del público argentino confirma que lo ocurrido en Buenos Aires fue leído mucho más allá del espectáculo callejero.
Fenómeno popular
Colapinto no solo manejó un auto de Fórmula 1 frente a su gente: también mostró el peso popular que hoy arrastra su figura.
Briatore, señalado como una pieza importante en el desembarco de Colapinto en Alpine tras su paso por Williams, siguió desde la distancia una jornada que mezcló deporte, emoción y estrategia.
Muchos fanáticos esperaban verlo en Buenos Aires, pero el italiano no viajó. Aun así, su mensaje dejó claro que la Francomanía no pasó inadvertida para la escudería.