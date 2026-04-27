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Briatore tomó nota de la Francomanía: el mensaje del jefe de Alpine a Colapinto tras la fiesta en Palermo

El asesor ejecutivo de Alpine felicitó al piloto argentino después de la multitudinaria exhibición en Buenos Aires. Su reacción confirma que el impacto del road show no quedó solo en la calle: también llegó al corazón de la Fórmula 1.

La sensación de que, por un rato, la Fórmula 1 volvió a estar en casa. Y de que la Francomanía recién empieza. Foto: Gentileza Vicky DragonettiLa sensación de que, por un rato, la Fórmula 1 volvió a estar en casa. Y de que la Francomanía recién empieza. Foto: Gentileza Vicky Dragonetti
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La fiesta que Franco Colapinto vivió en Palermo no terminó cuando se apagó el ruido del Lotus E20 ni cuando el humo del caucho empezó a disiparse sobre Avenida del Libertador.

Jornada histórica

El eco de la multitud llegó también al otro lado del mundo y encontró una respuesta de peso dentro del paddock: Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, le dedicó un mensaje público al piloto argentino después de una jornada histórica.

La sensación de que, por un rato, la Fórmula 1 volvió a estar en casa. Y de que la Francomanía recién empieza. Foto: Gentileza Vicky Dragonetti/Nico FerreyraLa fiesta que Franco Colapinto vivió en Palermo no terminó cuando se apagó el ruido del Lotus E20. Foto: Gentileza Vicky Dragonetti

“Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento. Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!”, escribió el italiano en su cuenta de Instagram, junto a imágenes del road show que reunió, según la información difundida por el Gobierno de la Ciudad, a unas 600 mil personas en las calles y parques de Palermo.

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La frase de Briatore no fue un saludo más. En la Fórmula 1, cada gesto también comunica. Y que uno de los hombres fuertes de Alpine haya celebrado públicamente la respuesta del público argentino confirma que lo ocurrido en Buenos Aires fue leído mucho más allá del espectáculo callejero.

Fenómeno popular

Colapinto no solo manejó un auto de Fórmula 1 frente a su gente: también mostró el peso popular que hoy arrastra su figura.

La sensación de que, por un rato, la Fórmula 1 volvió a estar en casa. Y de que la Francomanía recién empieza. Foto: Gentileza Vicky Dragonetti/Nico FerreyraLa sensación de que, por un rato, la Fórmula 1 volvió a estar en casa. Y de que la Francomanía recién empieza. Foto: Gentileza Vicky Dragonetti

Briatore, señalado como una pieza importante en el desembarco de Colapinto en Alpine tras su paso por Williams, siguió desde la distancia una jornada que mezcló deporte, emoción y estrategia.

Mirá tambiénFrancomanía: Colapinto, Palermo y una Argentina que volvió a soñar con la Fórmula 1

Muchos fanáticos esperaban verlo en Buenos Aires, pero el italiano no viajó. Aun así, su mensaje dejó claro que la Francomanía no pasó inadvertida para la escudería.

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