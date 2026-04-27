Fórmula 1

Briatore tomó nota de la Francomanía: el mensaje del jefe de Alpine a Colapinto tras la fiesta en Palermo

El asesor ejecutivo de Alpine felicitó al piloto argentino después de la multitudinaria exhibición en Buenos Aires. Su reacción confirma que el impacto del road show no quedó solo en la calle: también llegó al corazón de la Fórmula 1.