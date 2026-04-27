En exclusiva con El Litoral

Miguel Ángel Guerra: "¿Qué va a pasar cuando Colapinto tenga un resultado?"

El ex piloto argentino de Fórmula 1 analizó la dimensión popular del fenómeno Colapinto: su simpleza, el impacto en los jóvenes, el poder de las redes y el sueño de que la Máxima vuelva al país.