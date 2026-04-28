Pensando en un futuro reglamento

La FIA replantea el rol de las automotrices en la Fórmula 1

En la previa del GP de Miami, la FIA respaldó la postura de la Fórmula 1 de avanzar hacia un modelo menos dependiente de los fabricantes de automóviles. El foco está en reducir costos y evitar que los cambios del mercado condicionen el rumbo del deporte.