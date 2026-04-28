La imagen viajó mucho más lejos que Palermo. Franco Colapinto parado sobre el auto, con el casco todavía puesto, una bandera argentina en sus manos y miles de personas devolviéndole una ovación difícil de medir. Para quienes estuvieron en Buenos Aires fue una fiesta popular.
Briatore también se rindió ante Colapinto: "Llevó la Fórmula 1 de vuelta a la Argentina"
El referente de Alpine volvió a dedicarle un mensaje al piloto argentino después del road show en Palermo. La multitud, la bandera y el rugido del Lotus también hicieron ruido dentro del mundo de la Fórmula 1.
Para quienes lo miraron desde el mundo de la Fórmula 1, también fue una señal.
Flavio Briatore, una de las voces fuertes de Alpine y figura clave en el presente deportivo del piloto argentino, volvió a mostrar su emoción por la exhibición que Colapinto protagonizó el domingo. No fue su primer mensaje, sino el segundo. Y eso le dio otro peso a la reacción: lo de Palermo no pasó inadvertido dentro de la escudería.
“Ayer Franco llevó la Fórmula 1 de vuelta a su nación natal, Argentina, con un espectáculo emocionante frente a una multitud estimada en 600.000 personas. Bravo, Franco”, escribió Briatore en Instagram, junto a un video con algunas de las imágenes más fuertes del road show.
Proyección internacional
En esas escenas aparece buena parte de lo que hizo inolvidable la jornada: los trompos del Lotus E20, el sonido del motor V8, el humo sobre el asfalto y Colapinto recibiendo el cariño de la gente como si hubiera ganado una carrera.
No hubo puntos en juego ni podio oficial, pero la conexión con el público tuvo algo de consagración.
El mensaje de Briatore también funciona como lectura interna. En la Fórmula 1 moderna, donde no solo importan los resultados sino también el impacto que un piloto puede generar, la respuesta argentina fue una postal potente. Colapinto no mostró únicamente talento o carisma: mostró convocatoria, identidad y una capacidad enorme para mover emociones.
Pensar en Miami
Ya el domingo, apenas terminado el evento, Briatore había publicado otro mensaje para felicitarlo.
“Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento. Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!”, escribió entonces. La frase dejó claro que, más allá de la distancia, Alpine tomó nota de lo ocurrido.
Horas después, Franco también dejó su mensaje. “De los mejores días de mi vida”, escribió en sus redes. Y agregó: “Manejar un F1 en casa fue algo épico que no me voy a olvidar nunca. Esta fiesta es de todos ustedes, gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial”.