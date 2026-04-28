Estados Unidos

Colapinto y Alpine vuelven a escena en Miami con un fin de semana Sprint por delante

El equipo llega después de un receso que combinó trabajo técnico, preparación en fábrica y actividades promocionales. Con poco margen de prueba, formato Sprint y un circuito que exige rápida adaptación, la escudería francesa tiene un objetivo claro: mantenerse en la pelea por los puntos.