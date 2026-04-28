El Gran Premio de Miami marcará este fin de semana el regreso a la actividad para el BWT Alpine Formula One Team, luego de varias semanas sin competencia tras la fecha disputada en Japón. La escudería francesa afrontará la cita estadounidense con Pierre Gasly y Franco Colapinto al volante del A526, en un escenario exigente y bajo un formato Sprint que obligará a maximizar cada salida a pista desde el primer momento.
Colapinto y Alpine vuelven a escena en Miami con un fin de semana Sprint por delante
El equipo llega después de un receso que combinó trabajo técnico, preparación en fábrica y actividades promocionales. Con poco margen de prueba, formato Sprint y un circuito que exige rápida adaptación, la escudería francesa tiene un objetivo claro: mantenerse en la pelea por los puntos.
El equipo llega a Miami después de un receso que combinó trabajo técnico, preparación en fábrica y actividades promocionales. Tanto Gasly como Colapinto pasaron por la base de Alpine en Enstone, donde se enfocaron en el desarrollo del monoplaza y en la puesta a punto de cara a la continuidad de la temporada.
Para Colapinto, la pausa tuvo además un componente muy especial. Después de una jornada de filmación en Silverstone, el piloto argentino regresó a Buenos Aires para protagonizar un multitudinario Road Show ante unas 600.000 personas. Allí realizó pasadas a alta velocidad y trompos con el E20 de 2012, un auto ganador de Grandes Premios, en una jornada histórica: se convirtió en el primer argentino en manejar un Fórmula 1 por las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, el foco está completamente puesto en Miami. El circuito ubicado alrededor del Hard Rock Stadium será sede del segundo fin de semana Sprint del año. Su trazado combina curvas rápidas, largas rectas y sectores más angostos, propios de un circuito callejero, lo que representa un desafío particular para pilotos y equipos.
La actividad comenzará con una Práctica Libre 1 extendida a 90 minutos, una sesión clave porque será la única oportunidad para trabajar en pista antes de la Clasificación Sprint del viernes por la tarde, que definirá la grilla para la carrera corta del sábado.
En ese contexto, Colapinto tendrá un desafío adicional: será su primera vez compitiendo en Miami. Por eso, la sesión inicial será determinante para que pueda adaptarse al circuito y encontrar rápidamente confianza con el A526.
“Es muy lindo prepararse para otra semana de carrera, especialmente en un lugar tan único como Miami”, expresó el argentino en la previa. También recordó con emoción su paso por Buenos Aires: “Todavía no puedo creer lo especial que fue manejar un auto de Fórmula 1 en casa. Los fanáticos fueron muy alentadores y fue hermoso poder hacer esto para ellos”.
Sobre el fin de semana que se viene, Colapinto remarcó la importancia de aprovechar cada minuto disponible: “Tendremos una FP1 más larga el viernes, lo que será muy útil para entender nuestro auto antes de un fin de semana muy exigente. Nunca corrí en Miami antes, así que esta sesión es muy importante para mí para aprender el circuito antes de entrar en la Clasificación Sprint”.
Alpine también tendrá un detalle distintivo en su regreso al continente americano: volverá a utilizar la decoración especial de Mercado Libre, que ya había aparecido en tres carreras de 2025. El tradicional apretón de manos de la marca estará presente en la cubierta del motor y en el alerón trasero, aportando un tono amarillo al A526 en el denominado “Estado del Sol”.
Por su parte, Pierre Gasly llega motivado tras el parate y con la intención de sostener el nivel mostrado por Alpine en Suzuka. “Estoy muy entusiasmado por volver a correr. Parece que pasó mucho tiempo desde Japón y ahora estoy listo para volver al auto, competir y, ojalá, continuar desde donde lo dejamos en Suzuka en términos de competitividad”, señaló el francés.
Desde la conducción deportiva, Steve Nielsen destacó que el receso fue poco habitual para la Fórmula 1, aunque útil para trabajar sobre el rendimiento del auto. “Tuvimos un comienzo competitivo en 2026, con puntos sumados en cada fecha, y esa sigue siendo nuestra intención en cada evento”, afirmó.
Con poco margen de prueba, formato Sprint y un circuito que exige rápida adaptación, Alpine afronta Miami con un objetivo claro: mantenerse en la pelea por los puntos. Para Colapinto, además, será una nueva oportunidad de consolidarse en la máxima categoría después de haber vivido una semana inolvidable frente al público argentino.