Premier Pádel

Augsburger se consagró campeón en Bélgica y dio el golpe ante los Nº 1

El formoseño levantó el título en el P2 de Bruselas junto a Juan Lebrón, tras vencer a la pareja número uno del ranking. En Damas, “Bea” González y Paula Josemaría, volvieron a imponerse.