El domingo pasado, en Bruselas, “Leo” Augsburger y Juan “el Lobo” Lebrón asestaron un golpe de escena en el mundo de Premier Pádel al imponerse en tres sets a la pareja ranqueada número uno, el catamarqueño Agustín Tapia y el vallisoletano Arturo Coello. Fue 2-6, 6-3 y 6-3 en 1 hora y 40 minutos de juego.
Augsburger se consagró campeón en Bélgica y dio el golpe ante los Nº 1
El formoseño levantó el título en el P2 de Bruselas junto a Juan Lebrón, tras vencer a la pareja número uno del ranking. En Damas, “Bea” González y Paula Josemaría, volvieron a imponerse.
En el Tour & Taxis, una antigua fábrica reconvertida en espacio multifunción en la capital europea, la pareja número dos del ranking, “Bea” González y Paula Josemaría, volvió a imponerse y acortó distancia en la pelea por el número uno.
El primero del año
Para los vencedores, entre los varones, significó levantar el primer título del año.
“Leo” ya había obtenido su primer campeonato en el tour el año pasado, en Madrid. Lebrón es un “viejo Lobo” del circuito, ex número uno, pero que no festejaba desde marzo de 2025, en Cancún (en esa oportunidad junto a Franco Stupaczuk). Esta victoria, a sus 31 años, revitaliza una carrera marcada por altibajos.
En la conferencia posterior al partido, un Lebrón exultante definía a su compañero como: “un fenómeno” y el halagado devolvía: “tengo al lado un ejemplo a seguir”. Es evidente el trabajo del equipo técnico que hay detrás, una nave comandada por Agustín Gómez Silingo.
El partido
Si en algo estaba en deuda esta pareja hispano-argentina era en sus respuestas anímicas en momentos adversos y ese déficit quedó disimulado en esta ocasión. El joven jugador argentino de 21 años y su compañero andaluz, en una actuación muy sólida, se recuperaron de un arranque arrollador de Tapia y Coello que se llevaron el primer set con un contundente 6-2.
La explosión de Augsburger, posiblemente dueño del mejor smash del circuito actualmente, y la solvencia de “El Lobo” se conjugaron para mostrar, en la tierra de las historietas, una imagen final de emoción y festejo exuberante. El doble 6-3 final fue inapelable. Un dato: “Leo” encadenó en el último set 14 tiros ganadores contra tres errores no forzados.
No hay dos sin tres
La pareja española de Beatriz González, “La Perla de El Palo”, dado su barrio de origen en Málaga y la extremeña Paula Josemaría siguen firmes y levantaron el tercer título consecutivo del año. Este de Bruselas se sumó a los de Cancún y Miami.
La particularidad de sus tres victorias es que se dieron frente a la dupla mejor posicionada en el ranking, la argentina Delfina Brea y la española Gemma Triay. De esta forma se reduce la distancia de forma significativa en la pelea por ese lugar de privilegio. Para las dirigidas por Sebastián Nerone quedan preocupaciones y frustraciones.
Por Sudamérica
Una semana de parate tendrá el circuito para retomar las competiciones al otro lado del Atlántico.
El primero de ellos será en tierras paraguayas, en Asunción, el 4 de mayo e inmediatamente se trasladará a Buenos Aires, que iniciará el 11 del mismo mes. Los torneos contarán con cobertura exclusiva de El Litoral.