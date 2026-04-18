Embajadora del pádel argentino

Virginia Riera, de su Chaco natal a las canchas de España y su sueño de selección

Es oriunda de Resistencia y actualmente transita los torneos de la Federación Internacional de Pádel. Emigró a España hace 8 años y en 2026 se mudó a los Emiratos Árabes Unidos. En charla con El Litoral, repasó sus inicios, analizó su presente y visualizó objetivos.