En el marco del torneo P1 de Miami del circuito Premier Pádel, el santafesino Ignacio “Nachi” Sager, actual número 53 del ranking mundial, repasó su trayectoria deportiva, su presente en la élite y los objetivos que persigue en el circuito internacional.
Ignacio Sager, un santafesino en la élite del pádel mundial
Nació en Malabrigo y actualmente es jugador del circuito de Premier Pádel. En exclusiva con El Litoral durante el torneo P1 de Miami, contó de sus inicios, su actualidad y sus metas.
Durante una pausa entre entrenamientos y competencia del Qatar Airways Tour, el jugador oriundo de Malabrigo compartió su experiencia en una entrevista concedida a El Litoral.
Impresiona por su altura (muy cerca de los 2 metros) y es muy agradable en el trato. Es oriundo de la provincia de Santa Fe, “de un pueblo muy al norte, Malabrigo”, señala. Siendo muy chico le tocó emigrar junto a sus padres y cruzar el océano, recalando en España, a una edad donde “claramente yo no elegía”.
-¿Has vuelto a Malabrigo?
-Hubo un período entre los 9 y los 12 años que volví a vivir a Malabrigo. Me encanta volver a Argentina y en Malabrigo tengo a mis abuelos, primos y tíos, están todos ahí.
La última vez fue el año pasado, cuando estuvo en Paraguay para disputar la fecha del circuito. “Pasé un día por el pueblo y después fui a Buenos Aires, que era el torneo que seguía”, cuenta Sager.
“Siempre que puedo me escapo para allá. Pero es cierto que España se ha transformado en mi casa. Aparte tengo a mis padres allá, que son todo para mí”, reconoce el deportista.
-¿Cómo empezó lo tuyo en este deporte?
-Mi padre siempre fue del tenis y fue el que hizo el cambio, cuando empezó a jugar al pádel por ocio. Después me lo pegó a mí. En el circuito empecé en el otro formato, el del World Padel Tour. Creo que fue en 2019 cuando empecé a entrenar duro y en 2022 empecé a competir profesionalmente.
Vida de deportista
-¿Y se puede vivir del pádel?
-Y… se puede vivir, pero tienes que estar muy arriba y tienes que currártelo. Tienes que ir a exhibiciones y a todo lugar donde te estén llamando, no tienes vida básicamente. Son muchas horas viajando también. Si estás fuera del top 100, tenés que dar clases, tenés que buscarte opciones. Vas con lo justo. Tenés que tener patrocinadores, pero el patrocinio también es complejo. Hay que ser muy joven o estar muy arriba. Los mejores también se la han tenido que currar para estar ahí. No hay nada fácil.
-¿Qué es lo mejor y lo peor que tiene esto del circuito para vos?
-Lo mejor y lo peor son los viajes. Nosotros a veces nos quejamos, pero está lindo viajar; visitás muchos lugares, conocés mucha gente. Creo que es lo mejor del circuito, que sea mundial. También es cierto que perdés muchas horas en los vuelos y pasás mucho tiempo sin ver a la familia. Son muchas horas fuera de casa. Lo bueno también es que es un deporte menos solitario que el tenis, siempre tenés un compañero y eso ayuda.
-En los entrenamientos se te ve sonriente y disfrutando. ¿Te podés divertir en la máxima competencia?
-Sí, lo paso bien. Empecé a jugar al pádel porque me gustaba, me divertía. Tampoco llevo tantos años como algunos que están medio quemados ya, pero en definitiva a mí me encanta y disfruto cada vez que vengo a jugar.
La actualidad
A sus 28 años, Ignacio Sager ha obtenido algunos títulos en los torneos de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y ha cosechado triunfos resonantes en Premier (como la semifinal en el torneo de Riad, avanzando desde la qualy junto a Salvador Oria). Actualmente comparte pista con un joven argentino, “Juani” Rubini: “Es un excelente chico, un excelente futuro y un crack. Dentro y fuera de la cancha”.
-¿Cuáles son tus expectativas hoy en este momento de tu carrera en el pádel?
-De momento, a mí me gustaría volver al Top 40 donde ya estuve, para fijar un objetivo realista. Después, si consigo a alguien más arriba, voy a intentar subir un poco más. En verdad que, según el ranking que tenés, te llama uno o te llaman otros. Pero es lo normal, luchás para estar Top 16, luchás para estar en cuadro, para entrar en el torneo, siempre tenés algo que se transforma en objetivo. Y el ranking es lo que manda.
Ser jugador profesional
El circuito mundial de Premier Pádel se ha vuelto muy global, con fechas en 4 continentes, con un calendario apretado y la necesidad de dar el presente en los torneos para no perder posiciones en el ranking.
Los jugadores de Premier Pádel, el principal de la FIP, este año ya han pisado Emiratos Árabes, Gijón en España, Cancún en México, Miami en EEUU y seguirán camino a New Giza, Egipto. Son muchas horas dedicadas al deporte para sostenerse en la élite.
La historia de Ignacio es la de muchos jugadores que dan pelea semana a semana para vivir de lo que los apasiona: un joven que no se olvida de sus orígenes, familiero y muy pegado a sus afectos.
Muestra el esfuerzo y lo difícil de sostenerse en el máximo nivel de competencia, a veces resignando algunos aspectos de la vida para focalizarse en otros.