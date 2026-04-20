Pádel en Egipto

En tierra de faraones, tercer campeonato para Chingotto en el año

Se disputaron las finales del torneo P2 de New Giza, Egipto, correspondiente al circuito de Premier Pádel. Se repitió el mismo podio que en Miami: festejó Federico Chingotto y “Delfi” Brea otra vez no pudo.