En Giza, tierra de pirámides y faraones, se disputó una etapa del Qatar Airways Tour de Premier Pádel, organizado por la FIP. Entre los varones, en esta ocasión no estuvo presente la pareja número uno, Tapia y Coello, por elección de calendario.
En tierra de faraones, tercer campeonato para Chingotto en el año
Se disputaron las finales del torneo P2 de New Giza, Egipto, correspondiente al circuito de Premier Pádel. Se repitió el mismo podio que en Miami: festejó Federico Chingotto y “Delfi” Brea otra vez no pudo.
La final la disputaron el último domingo los preclasificados uno y dos, y se impuso la lógica: Federico Chingotto y Alejandro Galán levantaron la copa frente al chaqueño Franco Stupaczuk y el malagueño “Mike” Yanguas, quienes disputaban su primera final del año. El resultado fue 6-4 y 6-1.
Entre las mujeres, el título quedó, por segunda vez consecutiva en el tour y tras un partido maratónico de más de tres horas, para Paula Josemaría y “Bea” González. Las españolas se impusieron a las Nº 1 del ranking: Delfina Brea y Gemma Triay, quienes disputaron en Egipto su novena final consecutiva. Cayeron por 6-4, 7-5 y 6-4.
La disputa de esta etapa a orillas del río Nilo ha dejado una certeza: con estos resultados se achica la brecha en el ranking entre las parejas uno y dos en ambas ramas. En una competencia larga, con muchas etapas, ya no es tan sencillo pronosticar con certeza el desenlace.
Torneo “outdoor”
El de Giza tiene la característica de ser un torneo al aire libre, de los denominados “outdoor”. Este tipo de condiciones tiene una fuerte influencia en el desarrollo de los partidos: factores externos como el sol, el viento y el calor hacen que sea un poco más impredecible el desarrollo de los encuentros.
El torneo no estuvo exento de sorpresas, con varios cabezas de serie que cayeron en etapas preliminares. Una de las más resonantes fue la caída de los terceros preclasificados en este torneo.
“Leo” Augsburger y el “Lobo” Juan Lebrón perdieron en su presentación contra dos jóvenes provenientes de la “qualy”: Enzo Jensen y el español Luis Hernández. Enzo tiene una historia particular: nació en Madrid, juega representando a Italia y es hijo de argentinos. Su hermana, Claudia Jensen, también madrileña, compite por Argentina.
Con tonada cordobesa
El oriundo de Ezeiza, Martín Di Nenno, y su compañero “Momo” González, tras partir como sextos favoritos, también se quedaron fuera de carrera en su primera presentación. Un proyecto que atraviesa altibajos en esta temporada y todavía no logra consolidarse.
Una de las gratas noticias para el pádel nacional la dio el cordobés Juan Tello, en lo que fue su mejor presentación del año junto a “Edu” Alonso. Habían partido como octavos favoritos y se metieron en las semifinales.
En esa instancia cayeron con quienes a la postre serían subcampeones, Franco y “Mike”, pero dejaron una excelente imagen. Fue la última presentación de esta dupla, ya que Juan “El Gato” Tello competirá desde el próximo torneo con el salteño Maximiliano Arce a su derecha.
La siguiente escala del circuito será en Bélgica y, al cierre del torneo en Egipto, ya se habían comenzado a disputar las etapas de clasificación.