Pádel internacional

Maximiliano Arce: del salto tardío a consolidarse entre la élite

El salteño, actual top 50 del mundo, repasa su camino desde sus inicios en el pádel a los 18 años, el paso por A1 y su crecimiento en Premier. Las decisiones, las dificultades económicas y una convicción: competir sin guardarse nada.