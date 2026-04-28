Franco Colapinto vivió un momento muy especial en la previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. El piloto argentino se encontró con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde los tres posaron para una foto que rápidamente se viralizó.
Colapinto conoció a Messi en la previa del Gran Premio de Miami
El piloto argentino compartió un encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el predio de entrenamiento del Inter Miami. La imagen fue difundida por YPF y generó una fuerte repercusión en redes sociales.
La imagen fue difundida por YPF, patrocinante de Colapinto, y despertó la reacción inmediata de los fanáticos argentinos. El encuentro reunió a dos mundos de enorme impacto popular: el fútbol y la Fórmula 1, con Messi como capitán de la Selección Argentina y Colapinto como uno de los grandes protagonistas nacionales en el automovilismo internacional.
El cruce se dio en el marco de una acción vinculada a la compañía, que compartió la postal en sus canales oficiales. Según trascendió, la foto fue tomada en el centro de entrenamiento del club estadounidense, aunque no se brindaron mayores detalles sobre la organización del encuentro.
Antes de su viaje a Miami, Colapinto había manifestado públicamente su deseo de conocer a Messi, aunque remarcó que prefería que ocurriera de manera natural. “Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo; quiero que sea algo natural. No quiero que vengan cámaras y que sea algo de marketing; me daría mucha vergüenza”, había señalado el piloto.
La publicación generó miles de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios pidieron videos del momento y otros incluso pusieron en duda la autenticidad de la imagen, por lo que YPF aclaró que la fotografía era real y volvió a compartirla desde su perfil oficial.
Tras el encuentro, los hinchas comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de que Messi esté presente en el Gran Premio de Miami, donde Colapinto afrontará un nuevo compromiso en la Fórmula 1. Por ahora, no hubo confirmación oficial sobre la asistencia del capitán argentino al circuito.
La actividad en Miami
El Gran Premio de Miami se disputará entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, con formato Sprint. La acción comenzará el viernes con la primera práctica libre, de 13 a 14.30, y continuará con la clasificación Sprint, desde las 17.30.
El sábado se correrá la carrera Sprint, de 13 a 14, y luego tendrá lugar la clasificación principal, entre las 17 y las 18. La final se disputará el domingo, desde las 17, siempre en horario argentino.
Para Colapinto, el encuentro con Messi significó un momento personal de enorme valor en una semana clave. Ahora, el foco estará puesto en la pista, donde buscará ser protagonista en uno de los escenarios más convocantes del calendario de la Fórmula 1.