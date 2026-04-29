Previa a la F1

Varrone vuelve a pista en Miami: días y horarios para seguirlo en la Fórmula 2

Para Varrone, el objetivo será continuar su adaptación y aprovechar cada salida a pista para acercarse a los puestos de vanguardia. En una categoría donde los detalles marcan diferencias mínimas, la regularidad y la gestión de carrera serán factores decisivos.