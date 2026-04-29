Después de casi dos meses de inactividad, la FIA Fórmula 2 retoma su calendario este fin de semana en el Miami International Autodrome, con la presencia del argentino Nicolás Varrone como uno de los focos de atención.
Varrone vuelve a pista en Miami: días y horarios para seguirlo en la Fórmula 2
Para Varrone, el objetivo será continuar su adaptación y aprovechar cada salida a pista para acercarse a los puestos de vanguardia. En una categoría donde los detalles marcan diferencias mínimas, la regularidad y la gestión de carrera serán factores decisivos.
La categoría vuelve a competir tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, reconfigurando su calendario con fechas en Miami y Canadá.
En este contexto, la segunda ronda de la temporada 2026 marca el desembarco histórico de la F2 en suelo estadounidense, compartiendo escenario con la Fórmula 1.
Varrone, que compite para el equipo Van Amersfoort Racing, afronta un nuevo desafío en su primera temporada completa en la categoría, en un fin de semana clave para sumar experiencia y resultados en una grilla altamente competitiva.
El regreso tras un calendario alterado
La temporada 2026 de Fórmula 2 tuvo un inicio en Melbourne, pero luego quedó interrumpida por el conflicto en Medio Oriente, lo que obligó a reorganizar el calendario. La inclusión de Miami como sede permite retomar la actividad y mantener el desarrollo del campeonato.
Para el piloto argentino, esta cita representa una oportunidad importante para consolidarse en la categoría, luego de un debut que dejó señales positivas.
Horarios de la Fórmula 2 en Miami
Viernes 1 de mayo
Práctica libre: 10:30 a 11:15
Clasificación: 15:30 a 16:00
Sábado 2 de mayo
Carrera Sprint: 11:00 a 11:45
Domingo 3 de mayo
Carrera principal (Feature): 13:30 a 14:30
Un fin de semana clave para el argentino
El trazado urbano de Miami, exigente y técnico, pondrá a prueba tanto a pilotos como a equipos en un formato compacto, donde cada sesión tiene un peso determinante.
Para Varrone, el objetivo será continuar su adaptación y aprovechar cada salida a pista para acercarse a los puestos de vanguardia. En una categoría donde los detalles marcan diferencias mínimas, la regularidad y la gestión de carrera serán factores decisivos.
Con la mirada puesta en seguir creciendo dentro de la escalera hacia la máxima categoría, el piloto argentino buscará en Miami dar un nuevo paso adelante en su temporada 2026.