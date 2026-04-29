En su periplo más largo y complejo, Rosario Central encontró una autopista despejada hacia la etapa de definiciones de este semestre, antes del parate general que implicará la disputa del Mundial 2026. Con autoridad y con ratos de buen fútbol, el equipo rosarino derrotó por 3 a 0 a Universidad Central de Venezuela, este martes por la noche en el Estadio Olímpico de Caracas.
Central goleó en Venezuela y se le abre un panorama favorable en la recta final del semestre
El equipo rosarino derrotó por 3 a 0 a Universidad Central de Caracas y saltó al primer lugar del Grupo H de la Copa Libertadores. Ahora el conjunto de Jorge Almirón puede pensar con tranquilidad en la definición del campeonato local
Esta contundente victoria le permite al “Canalla” saltar al primer lugar del Grupo H de la Copa Libertadores, con los mismos puntos que Independiente del Valle pero con una mejor diferencia de gol. Ahora el plantel conducido por Jorge Almirón puede pensar con serenidad en la definición del Torneo Apertura del fútbol argentino.
Los tantos de la goleada “canalla” en Venezuela fueron del defensor Ignacio Ovando, de cabeza, de Ángel Di María, de penal, y de Enzo Copetti, en los minutos finales del encuentro. De esta manera, el equipo rosarino suma 7 puntos en el Grupo H de la Libertadores, tras el empate de local frente a Independiente del Valle y la victoria en Paraguay sobre Libertad.
A un paso de 8vos.
Con este triunfo, Central queda muy bien perfilado para clasificar a los octavos de final de la Libertadores. Las dos próximas fechas del grupo las jugará de local, primero ante Libertad y luego frente a Universidad Central, que claramente son los dos equipos más débiles de esta zona.
El plan del técnico Almirón es llegar ya clasificado a la última fecha, cuando Central tenga que afrontar el duelo más difícil, en Ecuador ante Independiente del Valle. Todo indica que en ese partido se definirá el primer y segundo lugar del grupo.
“No es fácil ganar 3 a 0 en la Copa Libertadores y de visitante. Esta cancha me costó muchísimo cada vez que vine. Al principio nos costó, no le encontrábamos la vuelta a la cancha y (el arquero Jeremías) Ledesma nos ayudó a mantener nuestro arco en cero. Después del primer gol nos tranquilizamos y empezamos a jugar”, evaluó el DT Jorge Almirón tras el partido.
Ahora Central deberá cambiar el chip rápidamente y pensar en el último partido de la fase regular del campeonato local, que será el próximo domingo a las cuatro de la tarde frente a Tigre en el “Gigante” de Arroyito.
Avances en la LPF
El conjunto “auriazul” ya está clasificado a los playoffs, pero intentará ganar para terminar lo más arriba posible en la Zona B del Apertura. También se aseguró disputar de local el cruce de octavos de final.
Almirón ya anticipó que en el choque del domingo ante Tigre pondrá en cancha una formación alternativa, ya que 48 horas después Central recibirá a Libertad de Paraguay por la cuarta fecha de la Libertadores.
“El domingo le va a tocar jugar a varios jóvenes que no vienen jugando y a varios chicos de reserva para que la gente los vayan conociendo. Hay muy poco tiempo del domingo al martes”, adelantó el entrenador “canalla”, confirmando que sus jugadores titulares descansarán el fin de semana para evitar el desgaste físico de la doble competencia.