Nicolás Varrone completó una muy buena sesión clasificatoria en el circuito callejero de Miami, donde finalizó en la sexta posición con un tiempo de 1:40.204.
Fórmula 2: Varrone brilló en Miami y largará 6to.
El argentino tuvo una destacada actuación en la clasificación de la Fórmula 2 en Miami y partirá desde el quinto puesto en las competencias del fin de semana. Con un rendimiento sólido, se posiciona como candidato a pelear por el podio.
Esa ubicación le permitirá largar desde el quinto puesto en ambas carreras del fin de semana, un lugar estratégico para aspirar a posiciones de privilegio.
El piloto argentino quedó a apenas 316 milésimas del poleman, el indio Kush Maini, que marcó 1:39.888. Detrás se ubicaron el brasileño Rafael Câmara y el noruego Martinius Stenshorne, completando los primeros lugares de la tanda.
Una clasificación que invita a ilusionarse
Más allá del resultado final, el argentino dejó señales muy positivas durante la sesión, llegando incluso a liderar momentáneamente la clasificación. Su rendimiento consistente a lo largo de los 30 minutos de actividad lo mantuvo siempre en la pelea por los primeros puestos.
El paraguayo Joshua Dürksen se ubicó séptimo, mientras que el colombiano Sebastián Montoya finalizó en el puesto 20.
Antecedentes y lo que viene
Varrone ya había mostrado su potencial en su debut en la categoría en Melbourne, donde lideró durante 12 vueltas la carrera principal antes de verse relegado por una intervención del auto de seguridad y una sanción en boxes.
La actividad de la Fórmula 2 se reanudó en Miami tras 55 días de inactividad, luego de la cancelación de las fechas en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. En este regreso, el argentino ratificó su buen momento.
La carrera Sprint se disputará este sábado a las 11:00 (hora argentina), con Varrone en una posición expectante para ir en busca de un resultado destacado.