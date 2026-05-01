Sueña con el podio

Fórmula 2: Varrone brilló en Miami y largará 6to.

El argentino tuvo una destacada actuación en la clasificación de la Fórmula 2 en Miami y partirá desde el quinto puesto en las competencias del fin de semana. Con un rendimiento sólido, se posiciona como candidato a pelear por el podio.