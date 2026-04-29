La Fórmula 2 desembarca este fin de semana en Estados Unidos por primera vez en su historia, con el Autódromo Internacional de Miami como escenario de la segunda ronda de la temporada 2026. El trazado, montado alrededor del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, representa un desafío completamente nuevo para equipos y pilotos.
Fórmula 2: Miami abre un capítulo histórico para la categoría
El Autódromo Internacional de Miami recibirá este fin de semana a la Fórmula 2, con un trazado desafiante que pondrá a prueba la destreza de pilotos y equipos.
Con 5,412 kilómetros de extensión, 19 curvas y tres zonas de DRS, Miami aparece como una prueba de adaptación inmediata. La evolución de la pista será uno de los factores determinantes: al tratarse de un circuito urbano, cada salida a pista puede modificar sensiblemente las condiciones de adherencia y obligará a los protagonistas a encontrar rápidamente el límite.
La actividad comenzará el viernes con la práctica libre, prevista para las 9:30 hora local, mientras que la clasificación se disputará ese mismo día desde las 14:30, en una tarde que promete altas temperaturas y una exigencia física considerable. El sábado será el turno de la carrera Sprint, desde las 10:00, y el domingo se cerrará la acción con la carrera principal, programada para las 12:30.
Para este fin de semana, Pirelli llevará los compuestos Medium, identificados con el color amarillo, y Supersoft, marcados en púrpura. La diferencia de rendimiento entre ambos neumáticos podría abrir distintas estrategias, especialmente en la competencia principal, donde algunos equipos podrían apostar por el compuesto más blando para buscar una ventaja inicial. La contracara será la degradación, un punto clave en un circuito que también suele presentar cambios repentinos de clima.
Desde lo deportivo, Campos Racing e Invicta Racing llegan con buen impulso, ya que ambas estructuras consiguieron subir al podio con sus dos pilotos en las primeras carreras del campeonato. Sin embargo, el carácter desconocido de Miami empareja el panorama y puede ofrecer oportunidades para quienes logren interpretar antes que nadie las exigencias del trazado.
Uno de los protagonistas que espera con entusiasmo el estreno es Tasanapol Inthraphuvasak, piloto de ART Grand Prix, quien destacó la variedad del circuito, con sectores de alta velocidad, curvas lentas y puntos claros de sobrepaso en las curvas 1, 11 y 17. Para el tailandés, la evolución de la pista será “uno de los mayores desafíos”, especialmente de cara a una clasificación en la que nadie contará con experiencia previa. En la misma línea, Pierre-Alain Michot, director técnico de la FIA Fórmula 2, anticipó un fin de semana con acción en pista. Según explicó, el sector medio veloz y la larga recta posterior, combinados con fuertes frenajes al final de las zonas de DRS, deberían favorecer maniobras de adelantamiento tanto en la Sprint como en la carrera principal.
Nicolás Varrone: el represente de Argentina
La fecha tendrá, además, un condimento especial para el público argentino: la presencia de Nicolás Varrone. El piloto de Ingeniero Maschwitz afrontará en Miami su segunda presentación de la temporada en la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing, en un fin de semana clave para seguir sumando experiencia en la antesala de la Fórmula 1. Después de su estreno en Australia, donde llegó a liderar durante varias vueltas, Varrone buscará aprovechar cada salida a pista para adaptarse rápido a un circuito nuevo para toda la categoría y acercarse a la zona de puntos.
Miami, entonces, no será una fecha más. Será el primer examen estadounidense para la Fórmula 2 y una nueva oportunidad para Nicolás Varrone, el representante argentino que intenta hacerse camino en una categoría donde cada detalle pesa. En un escenario nuevo, caluroso y exigente, la velocidad de adaptación puede valer tanto como la velocidad pura.