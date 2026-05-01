La mejor qualy desde su debut en la F1

Colapinto, tras su gran clasificación en Miami: "Encontramos el rumbo"

El argentino valoró su destacada actuación en la clasificación Sprint del GP de Miami y aseguró que el equipo logró identificar los problemas que venían afectando el rendimiento. “Encontramos el rumbo”, afirmó tras meterse entre los diez mejores.