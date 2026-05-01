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Colapinto, tras su gran clasificación en Miami: "Encontramos el rumbo"

El argentino valoró su destacada actuación en la clasificación Sprint del GP de Miami y aseguró que el equipo logró identificar los problemas que venían afectando el rendimiento. “Encontramos el rumbo”, afirmó tras meterse entre los diez mejores.

Colapinto y un paso adelante en Miami: “Desde el inicio fuimos rápidos”Colapinto y un paso adelante en Miami: “Desde el inicio fuimos rápidos”
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Luego de firmar su mejor clasificación desde su llegada a la Fórmula 1, Colapinto no ocultó su satisfacción.

El piloto de Alpine destacó que el rendimiento mostrado en Miami no fue casualidad, sino el resultado de un proceso de trabajo que permitió corregir errores de las primeras carreras.

“Estoy contento. Lo principal fue entender un poco por qué nos faltaba en las carreras anteriores y creo que de a poco se va dando”, explicó tras la sesión.

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En un circuito nuevo para él y con el formato Sprint —que reduce considerablemente el tiempo de adaptación—, el argentino logró destacarse desde el inicio del fin de semana.

Trabajo en equipo y aprendizaje

Colapinto remarcó especialmente el trabajo conjunto con el equipo técnico durante el receso, clave para revertir el inicio irregular de temporada.

Colapinto buscó simular condiciones de clasificación. Allí registró su mejor vuelta en 1m31s015, ubicándose en el puesto 11“Con blandos usados estuvimos más rápido que uno de los Red Bull, así que va todo encaminado”, destacó

“Fue un buen laburo el que hizo todo el equipo, con los ingenieros y los mecánicos. El parate nos sirvió para volver a empezar”, señaló. Y agregó: “Después de momentos duros en las primeras carreras, haber arrancado de cero y empezar bien es muy importante”.

El piloto también subrayó que, pese a las mejoras, todavía hay aspectos por seguir desarrollando. “Hay mucho por entender todavía”, reconoció, dejando en claro que el proceso de evolución continúa.

Confianza para lo que viene

Uno de los datos que más entusiasmo generó en el entorno de Colapinto fue el rendimiento con neumáticos usados, donde incluso logró tiempos competitivos frente a equipos de punta.

Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, United States - May 1, 2026 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Marco Bello“Con blandos usados estuvimos más rápido que uno de los Red Bull, así que va todo encaminado”, destacó

“Con blandos usados estuvimos más rápido que uno de los Red Bull, así que va todo encaminado”, destacó, evidenciando el salto de calidad en el funcionamiento del auto.

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Con este panorama, el argentino se mostró confiado de cara a la carrera Sprint. “Creo que fue un buen trabajo y mañana vamos por más”, concluyó, con la mira puesta en consolidar en pista lo que ya insinuó en la clasificación.

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