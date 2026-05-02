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Nicolás Varrone va por todo en Miami: horario y cómo ver la sprint

El piloto argentino tendrá una gran oportunidad en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Miami, donde partirá desde los primeros puestos. La competencia se corre este sábado y podrá verse en vivo en toda Latinoamérica.

Varrone se mete en la pelea en la sprint de MiamiVarrone se mete en la pelea en la sprint de Miami
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La Fórmula 2 vuelve a la acción en el Miami International Autodrome con una carrera sprint que promete espectáculo y protagonismo latinoamericano. En ese escenario, Nicolás Varrone aparece como uno de los nombres a seguir.

El piloto argentino, que transita su temporada debut en la categoría, tuvo una destacada actuación en la clasificación del viernes, donde finalizó en la sexta posición, mostrando ritmo y adaptación en un circuito completamente nuevo para la F2.

Varrone mostró su potencial en Miami y se ilusiona con un gran fin de semanaVarrone se mete en la pelea en la sprint de Miami

El formato sprint invierte los diez primeros lugares de la clasificación, lo que modifica el panorama para la carrera del sábado. Gracias a este sistema, Varrone largará desde la quinta posición, mientras que el paraguayo Joshua Durksen —ganador de la sprint en Australia— partirá cuarto.

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Este contexto deja a ambos en una posición ideal para pelear por el podio e incluso por la victoria, en una competencia que suele ofrecer múltiples sobrepasos y estrategias abiertas.

En la primera fila estarán Nikola Tsolov y Laurens van Hoepen, beneficiados por la inversión de posiciones.

Horarios de la sprint

La carrera sprint de la Fórmula 2 en Miami se disputará este sábado 2 de mayo desde las 11:00 hora de nuestro país.

Varrone culminó en el puesto 19°Varrone se mete en la pelea en la sprint de Miami

El cronograma mantiene el formato habitual del campeonato, con sprint el sábado y carrera principal el domingo .

Dónde ver la carrera en vivo

La actividad de la Fórmula 2 podrá seguirse en vivo en Latinoamérica a través de ESPN y la plataforma Disney+, que cuenta con los derechos de transmisión del campeonato en la región .

Un debut que empieza a tomar forma

Para Varrone, Miami representa mucho más que una carrera. Luego de un inicio sin puntos en Australia, el argentino tiene la posibilidad concreta de meterse en la pelea grande y comenzar a sumar en el campeonato.

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Con una posición de largada favorable y un rendimiento en crecimiento, el piloto de 23 años afronta una de sus primeras grandes oportunidades en la antesala de la Fórmula 1.

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Automovilismo
Miami
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