Fórmula 2

Nicolás Varrone va por todo en Miami: horario y cómo ver la sprint

El piloto argentino tendrá una gran oportunidad en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Miami, donde partirá desde los primeros puestos. La competencia se corre este sábado y podrá verse en vivo en toda Latinoamérica.