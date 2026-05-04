Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó a Defensa y Justicia por 2 a 1, pero la victoria del Lobo cuyano se festejó en Santa Fe, pues le dio una gran mano a Unión para conseguir la clasificación para los play off que definirán el título de campeón. El Tate fue octavo, con 21 puntos, el mismo puntaje que tuvo Racing en la otra zona, ocupando el mismo lugar.
Ganó Gimnasia de Mendoza pero el mayor grito se escuchó en Unión
El equipo de Darío Franco derrotó por 2 a 1 a Defensa y Justicia, dando vuelta el resultado y colocando virtualmente a Unión en los play off por el título de campeón, instancia en la que jugará con Independiente Rivadavia el sábado. Sólo lo deja afuera, al Tate, que Instituto le gane a Estudiantes de Río Cuarto por 7 goles de diferencia.
En esa instancia, Unión deberá visitar al mejor equipo del torneo, hasta el momento. Se trata de Independiente Rivadavia de Mendoza, el equipo de Alfredo Berti que este miércoles jugará ante Fluminense por la Copa Libertadores de América, en Mendoza.
El partido está pautado para el día sábado en la capital cuyana, salvo que se produzca un milagro en Río Cuarto. ¿En qué consistiría?, en que Instituto le gane por una diferencia de ¡7 goles! A Estudiantes de esa ciudad, en el encuentro que se jugará esta noche, desde las 21.30.
En el primer tiempo, el trámite del partido fue favorable a Gimnasia de Mendoza pero una desconcentración defensiva le permitió a Portillo (uno de los mejores de Defensa junto con Souto), entrando por derecha, llegar al gol con un remate cruzado que dejó sin chances a Rigamonti.
Gimnasia fue en búsqueda del empate y lo consiguió en una jugada de pelota quieta que capitalizó Muñoz, el ex defensor de Boca, para recibir un rebote en el palo y llegar al gol con un disparo corto que no encontró obstáculos.
El empate ya lo estaba favoreciendo a Unión, pero la primera media hora del segundo tiempo fue netamente de Defensa y Justicia, porque empezó a manejar mejor la pelota a través de Botta, sumó gente del medio hacia adelante y empezó a insinuarse con peligro frente a la valla del local, desnudando falencias defensivas en Gimnasia, un equipo al que le venían de convertir cinco goles en el clásico con Independiente Rivadavia pero que luego pudo aguantar los embates de la visita.
En el mejor momento de la visita, llegó una muy buena maniobra de Cingolani, que en el primer tiempo (cuando ingresó), se estacionó por derecha y en el complemento arrancó por el otro costado. Su nivel fue de menor a mayor pero la pelota casi no le llegaba. En la primera que tuvo, encaró por el medio y desde la puerta del área la colocó con suavidad junto al palo izquierdo y desniveló a favor de un Gimnasia que, a esa altura, ya estaba marcando con cinco hombres en el fondo para frenar el asedio de Defensa y Justicia.
El partido se planteó claramente hasta el final con Defensa volcado totalmente en ofensiva, regalando espacios en su propio sector y Gimnasia retrocediendo, achicando espacios y tratando de aprovechar aquellos espacios para jugar de contragolpe.
Con Mondino y Muñoz como estandartes en el final, Gimnasia consiguió darle la mano que Unión necesitaba para conseguir la clasificación. En principio, el partido está previsto para el sábado en un horario que se confirmará en las próximas horas (sería por la noche). En caso de superar esta instancia de octavos de final, le tocaría el martes que viene, en Córdoba, ante el ganador del clásico entre Talleres y Belgrano, una de las principales atracciones de la primera fase final del Apertura.
Los cruces de octavos de final son los siguientes: Estudiantes con Racing, Rosario Central con Independiente, River con San Lorenzo, Vélez con Gimnasia de La Plata, Independiente Rivadavia con Unión, Talleres con Belgrano, Boca con Huracán y Argentinos Juniors con Lanús.