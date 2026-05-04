Triunfo clave para el Tate

Ganó Gimnasia de Mendoza pero el mayor grito se escuchó en Unión

El equipo de Darío Franco derrotó por 2 a 1 a Defensa y Justicia, dando vuelta el resultado y colocando virtualmente a Unión en los play off por el título de campeón, instancia en la que jugará con Independiente Rivadavia el sábado. Sólo lo deja afuera, al Tate, que Instituto le gane a Estudiantes de Río Cuarto por 7 goles de diferencia.