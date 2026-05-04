Lunes lleno de expectativa

Unión depende de Defensa; si logra clasificar, va el sábado en Mendoza

La AFA ya determinó las fechas de disputa de los encuentros de primera fase de play off. Unión se entrenó este lunes por la mañana y estará a la espera de que no gane Defensa y Justicia. Aumenta la cuota societaria en mayo.