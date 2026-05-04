¿Pensar en el eventual partido de play off con Independiente Rivadavia o en esperar lo que pase con Independiente en el torneo Apertura para saber en qué momento se jugará el encuentro de Copa Argentina? Así fue el inicio del entrenamiento de lunes del plantel profesional de Unión, con Nicolás Palavecino en proceso de recuperación de la lesión muscular sufrida ante Vélez y con Bruno Pittón realizando trabajos de kinesiología para superar el problema de meniscos (nada grave) en su rodilla izquierda.
Unión depende de Defensa; si logra clasificar, va el sábado en Mendoza
La AFA ya determinó las fechas de disputa de los encuentros de primera fase de play off. Unión se entrenó este lunes por la mañana y estará a la espera de que no gane Defensa y Justicia. Aumenta la cuota societaria en mayo.
Mientras tanto, la comisión directiva anunció este lunes un aumento de la cuota societaria a partir del presente mes de mayo. Esto viene como consecuencia del correspondiente aumento trimestral que ha establecido, como período, la dirigencia rojiblanca con el objetivo de actualizar el monto de la cuota social.
A partir de mayo, el socio pleno pagará 39 mil pesos; el socio infantil hasta 3 años, 10 mil pesos; el menor hasta 12 años, 20 mil; el juvenil hasta 17 años, 29 mil; el grupo familiar entre 88 y 107 mil pesos de acuerdo a la categoría y el jubilado, 19.500 pesos.
En el caso de que Unión clasifique, jugaría ante Independiente Rivadavia en la primera fase de play off el sábado que viene, casi con seguridad a las 21.30, en la cancha de la Lepra mendocina.
Tres días después, el martes 12, en caso de pasar y clasificar para cuartos de final, tendría que jugar ante el ganador del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, que también se jugará el sábado.
El programa de los partidos de la primera ronda de play off que determinó la Afa es el siguiente:
Partidos del domingo: Estudiantes vs Racing, Rosario Central vs Independiente; Velez vs Gimnasia; River vs San Lorenzo/Defensa y Justicia.
Partidos del sábado: Independiente Rivadavia vs Unión/San Lorenzo; Talleres vs Belgrano; Argentinos Juniors vs Lanús y Boca vs Huracán.
El partido del sábado pasado no dejó ningún saldo en cuanto a lesionados ni tampoco suspensiones, ya que Cristian Tarragona, que tenía cuatro amarillas, no fue amonestado y, por lo tanto, se le borrarán las cuatro con las que llegó a este partido con los cordobeses.
El otro tema es el de la Copa Argentina. Unión tiene que jugar contra Independiente por 16avos de final y lo que se les comunicó a las instituciones es que hay fechas probables durante este mes de mayo, pero que depende de la suerte que corran en los play off, atendiendo a que habrá partidos hasta el 24 (fecha de la final).
De esto también dependerá lo que pueda ocurrir con el plantel, si se continuará entrenando (en el caso de no clasificar) o si se le otorgará descanso, siempre a consideración de lo que pueda ocurrir con el encuentro de Copa Argentina, que posiblemente se juegue en Rosario (es el lugar propuesto por Unión).