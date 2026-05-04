La AFA terminó de ordenar el mapa del Torneo Apertura 2026 y dejó definido cómo se jugará la etapa de playoffs. Tras una reunión de dirigentes en el predio Lionel Messi de Ezeiza, la Liga Profesional confirmó que los octavos de final se disputarán entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, mientras que la final se jugará el 24 en Córdoba.
El Apertura entra en su tramo decisivo: cuándo se juegan los octavos y dónde será la final
Tras una reunión de dirigentes en el predio de Ezeiza, la AFA confirmó el cronograma de los playoffs del Apertura y dejó establecido que el partido por el título se disputará en Córdoba.
La decisión organizativa llega en un contexto de calendario apretado, con varios equipos que también afrontan competencia internacional. Por eso, la distribución de los cruces en dos días y la rápida programación de cuartos y semifinales busca darle orden a una definición que quedará concentrada en pocas jornadas.
El dato más fuerte de la jornada fue la confirmación de la sede para el partido decisivo. La gran final del Apertura no será en Santiago del Estero, como se especuló en un primer momento, sino en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con horario fijado para las 15.30 del domingo 24 de mayo.
Cómo se jugarán los octavos de final
La AFA distribuyó los octavos de final en dos jornadas. El sábado 9 de mayo jugarán Boca ante Huracán, Argentinos Juniors frente a Lanús, Talleres contra Belgrano e Independiente Rivadavia ante Unión o Defensa y Justicia.
El domingo 10 quedará reservada la otra mitad del cuadro, con River ante San Lorenzo, Estudiantes frente a Racing, Vélez contra Gimnasia y Rosario Central frente a Independiente. Hasta ahora no se oficializaron los horarios de cada uno de esos partidos.
La distribución también ordena el resto del cuadro. Los equipos que ganen sus cruces del sábado jugarán los cuartos de final el martes 12, mientras que los vencedores del domingo lo harán el miércoles 13, en horarios todavía a definir.
El cuadro y la lógica del calendario
La organización de la fase eliminatoria responde, en parte, a la necesidad de encajar la definición del campeonato local con el calendario continental. La semana siguiente tendrá una pausa en Libertadores y Sudamericana, lo que permitirá jugar los cuartos sin superposición con esas competencias.
En cuanto a las semifinales, la planificación prevé que se disputen entre el sábado 16 y el domingo 17 de mayo. La programación final dependerá de qué equipos sigan en carrera y de si alguno de ellos mantiene compromisos internacionales que obliguen a ajustar días y horarios.
En ese escenario, el Apertura entrará en una secuencia vertiginosa: octavos un fin de semana, cuartos entre semana, semifinales en la siguiente y final apenas siete días después. La decisión de la AFA fue darle continuidad a toda la etapa decisiva y resolver el campeonato antes de que avance aún más el calendario continental.
Córdoba se quedó con el partido decisivo
La elección del Mario Alberto Kempes terminó de darle forma al cierre del torneo. El cambio dejó atrás la alternativa del Madre de Ciudades de Santiago del Estero, una sede que venía concentrando varias finales locales en los últimos años.
Según se publicó este lunes, uno de los argumentos que pesó en la decisión fue la mayor capacidad del estadio cordobés, que supera los 57 mil espectadores, además de una mejor conectividad aérea y terrestre para recibir a los hinchas que lleguen desde distintos puntos del país.
Con ese anuncio, el torneo ya tiene trazado casi completo. Restan los horarios de los octavos, pero la estructura principal quedó confirmada: fin de semana de cruces iniciales, cuartos entre martes y miércoles, semifinales el 16 o 17 y una final en Córdoba para definir al primer campeón de la temporada.