Unión debe esperar para clasificar

Lunes por TV: que Defensa no gane y que Instituto no gane por siete

El “Halcón” de Varela visita a Gimnasia en la provincia de Mendoza e Instituto va a Río Cuarto para jugar el Interzonal con Estudiantes. Si clasifica juega contra el equipo de moda y de visitante a un solo partido: Independiente Rivadavia en Mendoza.