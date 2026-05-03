Unión, que gritó con todo ese agónico gol de Cristian Tarragona, deberá esperar que llegue el lunes para sufrir y rezar frente a la tele. El Tate hoy está octavo con 21 puntos y una diferencia positiva de más cuatro (+4), mientras que Defensa y Justicia tiene 19 (menos 2 la diferencia) e Instituto tiene 18 con una diferencia de menos dos.
Lunes por TV: que Defensa no gane y que Instituto no gane por siete
El “Halcón” de Varela visita a Gimnasia en la provincia de Mendoza e Instituto va a Río Cuarto para jugar el Interzonal con Estudiantes. Si clasifica juega contra el equipo de moda y de visitante a un solo partido: Independiente Rivadavia en Mendoza.
A las 17, Gimnasia de Mendoza que viene de ser goleado en el clásico recibirá a un Defensa y Justicia que llega con cuatro derrotas consecutivas, pero que depende de sí mismo: si gana lo desplaza a Unión y clasifica.
El otro equipo en cuestión es Instituto que desde las 21.30 visita a Estudiantes de Río Cuarto en el Interzonal. En el caso de la “Gloria”, deberá esperar que Defensa no gane y golear en Córdoba por una diferencia de siete goles.
Lo que no cambiará, en caso de clasificar, es el rival de los mata-mata: Unión si entra será octavo de la zona “A” y cruzará con el primero ya asegurado de la zona “B” que es Independiente Rivadavia de Mendoza. Por el reglamento de los mata-mata, es un solo juego en el Bautista Gargantini de la “Lepra” mendocina, recordando que la única ventaja es la localía.