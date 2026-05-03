“Primero empatar, después sufrir”, podrían decir los hinchas de Unión que se quedaron sin voz al gritar el agónico gol de Cristian Tarragona ante Talleres. Ahora, todas las cartas del Tate dependen de resultados ajenos, por lo que será un lunes vibrante para mirar los celulares, escuchar las radios o mirar la tele.
¡Atento Unión!: Defensa juega este lunes a las 17 e Instituto a las 21.30
El equipo de Leo Madelón cruza los dedos para que el “Halcón” no gane y para que la “Gloria” no meta una goleada histórica en Río Cuarto. Si clasifica entrará octavo y lo espera Independiente Rivadavia en Mendoza para el mata-mata.
Defensa debe ganar para sacar a Unión
Gimnasia y Esgrima de Mendoza cerrará la primera mitad de la temporada 2026, en su primer año en la Liga Profesional, este lunes desde las 17, cuando reciba a Defensa y Justicia en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro corresponde al pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura de la LPF. Como se sabe, los hinchas del Tate cruzarán los dedos por este partido: si el “Halcón” de Varela gana, el Unión de Madelón se queda afuera.
El equipo de Florencio Varela se cayó a pedazos con cuatro derrotas consecutivas y viene de sufrir un 0-4 de local ante Boca que lo complicó en los puntos y también en la diferencia de gol.
Para el dueño de casa, sin dudas, también fue una semana compleja para el Lobo, que debió digerir la goleada histórica sufrida en el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia, que se impuso 5 a 1 en el estadio Bautista Gargantini. Un escenario que Gimnasia volvió a pisar después de 11 años y donde también había caído en aquella ocasión.
Mensanas y Azules no se enfrentaban desde 2022, cuando ambos militaban en la Primera Nacional. Ese año disputaron cuatro partidos: un amistoso y tres oficiales (Copa Argentina, fase regular y Torneo Reducido). El saldo favoreció al Lobo, con tres victorias contra una de la Lepra.
El reciente cruce en Primera División tuvo un carácter especial, ya que hacía 44 años que no se enfrentaban en la máxima categoría. El Gargantini lució colmado y el equipo dirigido por Alfredo Berti fue ampliamente superior.
Con la mirada puesta en lo que viene, Darío Franco dirigirá el lunes su quinto partido al frente de Gimnasia, donde acumula dos triunfos, un empate y una derrota. Ante el Halcón, el Lobo intentará revertir la pobre imagen dejada en el clásico, luego de tres buenas presentaciones en el inicio del ciclo Franco.
El entrenador no contará con el defensor Franco Saavedra, expulsado a los 15 minutos del segundo tiempo en el último encuentro, por lo que Matías Recalde podría volver a la titularidad. Otra de las dudas pasa por el lateral derecho, posición que en el último partido ocupó Ismael Cortez. En tanto, ya recuperado de su lesión, Luciano Paredes -ausente durante un mes- podría meterse entre los once iniciales.
Quien también ya se encuentra recuperado es el delantero Nicolás Romano. El atacante, surgido del club, estará entre los convocados tras superar una lesión sufrida en un amistoso de pretemporada en diciembre. Uno de los jugadores más queridos por los hinchas, podría tener su debut en Primera División este lunes.
La dura derrota frente a Independiente Rivadavia golpeó al plantel, que buscará recuperarse en casa, ante su gente, con el objetivo de sumar puntos y alejarse de la zona de descenso, pensando ya en la segunda parte del campeonato.
Instituto: que no gane Defensa y golear
El otro foco de atención para el Tate será Río Cuarto: la “Gloria” debe esperar que Defensa no gane y que se active el milagro de ganarle al “León” del Imperio en su propia cancha por ¡siete goles de diferencia!.
El calendario le reservó a Estudiantes un cierre con sabor especial. Este lunes 4 de mayo, desde las 21:30 y con el Estadio Ciudad de Río Cuarto como escenario, el León recibirá a Instituto de Córdoba en el partido interzonal que pondrá punto final a la novena fecha del Torneo Apertura 2026, la última de la etapa clasificatoria. Un duelo de vecinos, con historia propia, que promete una noche cargada de intensidad en la ciudad.
La semana que pasó encontró al plantel de Gerardo Acuña con la rutina intacta en el predio de entrenamiento. El DT trabajó gran parte de los días previos directamente en el Estadio Ciudad de Rio Cuarto, buscando que el equipo se empape del ambiente que deberá enfrentar el lunes por la noche. Una decisión que habla de la mentalidad del cuerpo técnico: prepararse para ganar en casa, sin importar lo que diga la tabla.
El panorama deportivo del León no es el más alentador y estuvo a la vista de todos los fanáticos. Estudiantes marcha último en la Zona B con apenas 5 unidades, fruto de una campaña que incluyó una victoria, dos empates y varias derrotas a lo largo de las primeras ocho fechas. Los números reflejan el enorme desafío que implica este primer semestre en la Primera División del fútbol argentino, una categoría que el club alcanzó el año pasado luego de ganar el reducido de la Primera Nacional y que lo encuentra aún en plena adaptación.
Sin posibilidades de clasificación a los playoffs, el equipo local jugará sin la mochila de la necesidad y con el único objetivo de sumar de a tres para darle un cierre digno a un semestre durísimo. En ese sentido, la presión es toda del visitante.
Por su parte, Instituto afronta un fin de semana decisivo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, con la calculadora en la mano y la ilusión todavía intacta de meterse en los octavos de final.
En paralelo a ese escenario, el entrenador Diego Flores trabaja en la formación con al menos tres modificaciones respecto al último partido. La primera variante sería en defensa: regresará Fernando Alarcón tras cumplir su suspensión y ocuparía el lugar de Agustín Massaccesi en la línea de tres centrales. En el mediocampo también habrá movimiento obligado. La ausencia de Alex Luna, suspendido por acumulación de amarillas, abriría la puerta para el ingreso de Jeremías Lázaro, una apuesta del club que aguarda su oportunidad.
Por último, en ofensiva, el chileno Nicolás Guerra volvería al once inicial en reemplazo de Franco Jara, luego de haber superado una molestia física que lo dejó afuera ante Newell’s. Además, el delantero Matías Tissera trabajó de manera diferenciada por una dolencia, por lo que su presencia no está asegurada.
Por parte de los locales, se sabe que los celestes no contarán con Juan Antonini y Gonzalo Maffini, jugadores de mucha jerarquía con los que Acuña no contará en su mítica defensa, ya que resultaron expulsados en el duelo con Central.