El Tate depende de los otros resultados

¡Atento Unión!: Defensa juega este lunes a las 17 e Instituto a las 21.30

El equipo de Leo Madelón cruza los dedos para que el “Halcón” no gane y para que la “Gloria” no meta una goleada histórica en Río Cuarto. Si clasifica entrará octavo y lo espera Independiente Rivadavia en Mendoza para el mata-mata.