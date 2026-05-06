Unión ya tiene definido el equipo arbitral para su partido de octavos de final del Torneo Apertura 2026. La AFA oficializó las designaciones para el comienzo de los playoffs y el Tatengue enfrentará a Independiente Rivadavia con Luis Lobo Medina como árbitro principal y Héctor Paletta en el VAR.
Unión ya conoce árbitro y VAR para su duelo ante Independiente Rivadavia en octavos
La AFA oficializó las designaciones arbitrales para los octavos de final del Torneo Apertura y el Tatengue ya sabe quiénes impartirán justicia en Mendoza, en el primer paso de la fase eliminatoria.
El encuentro se jugará el sábado 9 de mayo a las 21.30 en Mendoza, donde el equipo santafesino buscará dar el primer golpe en la fase eliminatoria. Del otro lado estará Independiente Rivadavia, líder de la zona B y también de la tabla anual, en uno de los cruces más exigentes de esta instancia.
La confirmación arbitral terminó de completar el cuadro de un partido que ya se venía perfilando como uno de los más atractivos del fin de semana. Unión, que entró como octavo de la zona A, tendrá un examen bravo fuera de casa ante un rival que llega con números fuertes en la fase regular.
La terna confirmada para el partido
La organización del torneo designó a Luis Lobo Medina (investigado por posible arreglo de partidos) como juez principal del partido que jugarán Independiente Rivadavia y Unión. Los asistentes serán Gabriel Chade y Diego Martín, mientras que Bryan Ferreyra se desempeñará como cuarto árbitro.
En el VAR estará Héctor Paletta (el árbitro del polémico no-penal a River en el Super Clásico), acompañado por Lucas Germanotta como AVAR. De este modo, el Tatengue ya conoce a todos los responsables arbitrales para un duelo que marcará su futuro inmediato en el campeonato.
La confirmación llegó junto con el resto de las designaciones de octavos, en un contexto de calendario ajustado para varios equipos del fútbol argentino, muchos de ellos también involucrados en torneos continentales.
Un partido clave para el Tatengue
El cruce en Mendoza será una parada importante para Unión, que llega a la etapa de mata-mata sabiendo que ya no hay margen de error. Un triunfo lo depositará en cuartos de final y le permitirá seguir en carrera en un torneo que entra en su tramo más intenso.
Del otro lado estará un equipo que fue una de las revelaciones del campeonato. Independiente Rivadavia no solo terminó primero en su grupo, sino que además se consolidó como líder de la tabla anual, lo que refuerza el nivel de exigencia del compromiso para los santafesinos.
En ese escenario, cada detalle empieza a pesar. Y la designación arbitral no es un dato menor en un partido de eliminación directa, con tensión alta y una clasificación en juego desde el primer minuto.
Cómo sigue el camino en el Apertura
El partido entre Unión e Independiente Rivadavia cerrará la jornada del sábado, que también incluirá los cruces entre Talleres y Belgrano, Boca y Huracán, y Argentinos Juniors ante Lanús. El domingo se completará el cuadro de octavos con los otros cuatro encuentros.
La AFA también estableció que los ganadores de los partidos jugados el sábado avanzarán a cuartos de final el martes 12 de mayo. Eso significa que, si Unión logra superar su cruce en Mendoza, volverá a jugar apenas unos días después en una agenda apretada.
Por lo pronto, el Tatengue ya sabe cuándo juega, contra quién, en qué cancha y con qué árbitros. El escenario quedó completo para un partido que definirá si sigue en camino en el Apertura o si su recorrido termina en la primera estación de los playoffs.