Siendo uno de los 3 refuerzos que sumó Unión en el último mercado de pases y tras la salida de Tagliamonte, el rendimiento del arquero Matías Mansilla ha estado a la altura de las expectativas que depositaron sobre sus hombros tanto el cuerpo técnico de Madelón como toda la parcialidad rojiblanca.
Mansilla: “Lo peor que podemos hacer es ir a defendernos, no vamos a renunciar a nuestra identidad”
El guardametas tatengue habló en la previa del gran partido del sábado en el Bautista Gargantini. Valoró la tarea del equipo a lo largo del semestre que viene, analizó a fondo al sorprendente Independiente Rivadavia y dejó en claro la receta para ir por los cuartos de final: “No se trata de atacar menos, si no de atacar mejor”.
Con experiencia y voz de mando, el ex hombre de Estudiantes se convirtió en uno de los referentes del plantel de Unión que el pasado lunes aseguró su clasificación a los octavos de final por segunda vez consecutiva tras la derrota de Defensa y Justicia ante Gimnasia en Mendoza.
Con el boleto a los playoffs en el bolsillo, y sin demasiado tiempo por delante, Mansilla y el resto del plantel rojiblanco dieron vuelta la página y pusieron manos a la obra en un partido de máxima exigencia y sin margen de error.
Este sábado, desde las 21.30 y en el Bautista Gargantini estará visitando a Independiente Rivadavia, la revelación y hasta acá el mejor equipo de la temporada, por un lugar entre los 8 mejores del Torneo Apertura de Primera División.
Habiendo sido pieza clave en la coronación de Estudiantes de La Plata en 2024 y en un certamen con este mismo formato, el golero tatengue sabe de qué se trata esta clase de eliminatoria, experiencia clave que buscará transmitir a sus compañeros para dar el golpe en tierra cuyana.
Este miércoles, en rueda de prensa y tras el ensayo matutino en Casa Unión, Matías Mansilla expresó: “En lo personal estoy tranquilo, tratando de transmitirle esa sensación a los chicos que tal vez no tuvieron la experiencia de jugar en estas instancias. Me parece que hay que sacar un poco la ansiedad de esta semana y trabajar en lo que es el partido, en lo que puede llegar a pasar”.
“El grupo en general lo está tomando bien, estamos trabajando tranquilos, muchos de ellos ya tienen la experiencia del torneo pasado, así que creo que estamos a tono para lo que va a ser el partido”, agregó.
Respecto del objetivo cumplido de la clasificación, el arquero santiagueño comentó: “Si bien tuvimos que esperar hasta lo último, creo que lo que nos llevó a hoy estar clasificados es nuestra manera, nuestra identidad a la que nunca la renunciamos".
"Fuimos a jugar igual a todas las canchas. Creo que el equipo consiguió una identidad que es muy importante. Hay una realidad y es que hoy empieza otro torneo y nos estamos preparando para eso”, sumó.
"La gente se identificó con el equipo"
Siguiendo por esta misma línea, Mansilla manifestó: “Uno siempre se queda con la tranquilidad que este semestre nos brindamos al 100 para el equipo, para el club. Hemos tenido altibajos pero siempre tratamos de dar lo mejor y creo que también el hincha lo reconoce y se sintió por momentos muy identificado con el equipo. Si bien teníamos que esperar, estábamos tranquilos”.
Metido de lleno en lo que viene, y analizando al rival de turno, el portero que está a préstamo hasta fin de año en Santa Fe analizó: “Sabemos que para los dos equipos cambia mucho todo. Creo que todos en estas fases ya se empiezan a resguardar un poquito más y no son el mismo equipo que durante el torneo. Todos tomamos un poco más de precauciones".
,"Pienso que ellos saben que tienen la presión de haber terminado primero y que estamos en un partido donde puede pasar cualquier cosa, así que hay que llevarlo todo con calma y estar enfocado en lo que pueda ser el partido”, destacó.
“Antes de la clasificación estábamos tranquilos con lo que habíamos dejado como imagen. Después el fútbol es por resultados y esos resultados nos han acompañado a hoy estar adentro de los Playoffs. Estamos muy contentos e ilusionados porque Independiente Rivadavia es un equipo que nos calza bien para nuestra manera de jugar y creo que va a ser un lindo espectáculo”, expresó Mansilla.
En otro tramo de la charla con los medios de este miércoles, el ex Patronato se refirió a cómo transitan estos días previos al viaje a Mendoza: “Estamos trabajando haciendo foco en sus virtudes y también en nuestras falencias. Sabemos que es un equipo que tiene mucho poderío ofensivo al igual que nosotros al atacar tanto".
"Tengo claro que en este partido no vamos a resignar nuestra manera de jugar pero por ahí sí tratar de no atacar tanto sino mejor y estar más equilibrado a la hora de defender que fue un poco lo que nos pasó en este campeonato. Nuestra identidad no la vamos a dejar de lado y vamos a ir en busca de la clasificación con lo que vinimos haciendo durante el semestre”, agregó.
"Vamos a tomar algunos recaudos"
En referencia al potencial ofensivo que alcanzó en este lapso el equipo que dirige Alfredo Berti, Mansilla dejó en evidencia que “más allá de Villa o de Arce tienen buenos jugadores que están pasando un gran momento, con mucha confianza. Pienso que lo peor que podemos hacer nosotros es ir a defendernos porque no vamos a renunciar a nuestra identidad. Seguramente vamos a tomar algunos recaudos”.
En referencia a la chance de llegar a una definición desde los 12 pasos, instancia donde supo ser héroe en la coronación del pincha de Eduardo Domínguez, Mansilla fue contundente: “Los penales está claro que son una posibilidad. Todavía no hemos hecho un análisis profundo, pero sabemos que está la chance de que haya que definir de esa manera. Ojalá que no lleguemos a los penales y ganemos”.
Más adelante, y en relación a cómo debe trabajar el plantel en esta etapa que comienza el sábado, el ex arquero de Central Córdoba reveló: “Hoy el pensamiento no tiene que ser el de campeonar, sino el de ir partido a partido. Estamos tranquilos de que el club viene trabajando bien en este último año, buscando una identidad y una base".
"Salir campeón es consecuencia de sostener eso, porque las cosas no llegan de un día para otro y creo que el club lo está haciendo bien. Dios quiera que este sea el momento pero por ahora solo tenemos que pensar en el sábado, después veremos cómo sigue”, agregó.
En el final, y dejándole un mensaje a los hinchas de Unión, Mansilla señaló: “Primero agradecerles por el apoyo en este semestre, tanto de visitantes que nos hacían llegar el afecto como de local que nos ha ido bien. Creo que sacando el partido con Newell’s hicimos un buen campeonato en condición local. Ojalá que les podamos dar una alegría el sábado porque que se lo merecen”.