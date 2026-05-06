El arquero palpitó el cruce con la lepra mendocina

Mansilla: “Lo peor que podemos hacer es ir a defendernos, no vamos a renunciar a nuestra identidad”

El guardametas tatengue habló en la previa del gran partido del sábado en el Bautista Gargantini. Valoró la tarea del equipo a lo largo del semestre que viene, analizó a fondo al sorprendente Independiente Rivadavia y dejó en claro la receta para ir por los cuartos de final: “No se trata de atacar menos, si no de atacar mejor”.