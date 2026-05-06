Superada la tensión post partido con Talleres y el desahogo que generó la derrota de Defensa en Mendoza que aseguró la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura de Primera División, el plantel de Unión dio vuelta la página y puso manos a la obra en lo que se viene, el “mata mata” del sábado en cancha de Independiente Rivadavia de Mendoza.
Tarragona y Estigarribia, “tocados” y en duda para la travesía tatengue por Mendoza
Los dos goleadores de Madelón arrastran sendas molestias musculares y no se entrenaron a la par del grupo en lo que va de la semana. Trabajan en kinesiología para tratar de llegar en las mejores condiciones a la “final” del sábado con Independiente Rivadavia. ¿Llegan?
Visitar al mejor equipo de la tabla general y de la temporada representa para los de Madelón un desafío mayúsculo pero al mismo tiempo la gran chance de dar el golpe sobre la mesa e instalarse como uno de los serios candidatos a pelear hasta las instancias finales del primer certamen del 2026.
Sin embargo, en el comienzo mismo de la semana, Leo y su cuerpo técnico recibieron dos noticias que encendieron las alarmas en Casa Unión. Tanto Cristian Tarragona, el artillero tatengue del semestre con 9 goles entre el Apertura y la Copa Argentina, como Marcelo Estigarribia presentaron sendas lesiones musculares que ponen en jaque su participación en el Bautista Gargantini.
Molestias musculares
Si bien no hay parte médico oficial, trascendió que “Tarra” arrastra un inconveniente en el gemelo, mientras que el “Chelo” presenta una dolencia en uno de sus aductores.
Con este panorama, los dos referentes del ataque rojiblanco trabajaron de manera diferenciada tanto el lunes como el martes y el miércoles, donde pasaron buena parte de la sesión recuperándose y apenas trabajaron algunos minutos en campo seguidos de cerca por el cuerpo médico de Unión.
Si bien la trascendencia del cotejo hace que nadie se anime a descartarlos, la realidad es que en caso de llegar jugarán lejos de su plenitud física y apelando a la voluntad de ambos de estar. Teniendo en cuenta que se trata de un partido sin “mañana”, ambos harán lo posible, junto a los kinesiólogos, para poder llegar y ser de la partida en la noche del sábado.
De hecho, no se descarta que ambos se suban al avión que trasladará a la delegación rojiblanca el viernes por la tarde hacia la capital mendocina, para luego definir en la misma concentración qué sucederá con cada uno de ellos.
Fútbol para (casi) todos
Mientras tanto, en la práctica de este miércoles en Casa Unión, Madelón dispuso minutos de fútbol con dos formaciones que alternaron titulares y suplentes, sin dar referencias del posible equipo para visitar a los de Alfredo Berti.
En uno de esos equipos, la dupla ofensiva la conformaron el “Rayo” González y Diego Díaz, mientras que en la otra compartieron ataque el pibe Santiago Grella y Agustín Colazo.
En la práctica del miércoles, de un lado trabajaron Mansilla; Vargas, Paz, Ludueña, Corvalán; Solari, Menossi, Profini, Cuello; Grella y Colazo; mientras que en la otra formación aparecieron Meuli; Álvarez, Maizon, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Mauro, Giaccone, Fragapane; González y el DAD.
Vale la pena recordar que además de Tarragona y Estigarribia, hoy forman parte de la enfermería rojiblanca el defensor Bruno Pittón, el volante Misael Aguirre y Nicolás Palavecino, quien fue el reemplazante de Chelo en el partido con Vélez.
El plantel tatengue volverá a trabajar este jueves en Casa Unión y repetirá trabajo en la mañana del viernes antes de iniciar su viaje por tierras cuyanas con el sueño de dar el golpe e instalarse entre los 8 mejores del Apertura.