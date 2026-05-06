Trabajaron diferenciado en la práctica de este miércoles

Tarragona y Estigarribia, “tocados” y en duda para la travesía tatengue por Mendoza

Los dos goleadores de Madelón arrastran sendas molestias musculares y no se entrenaron a la par del grupo en lo que va de la semana. Trabajan en kinesiología para tratar de llegar en las mejores condiciones a la “final” del sábado con Independiente Rivadavia. ¿Llegan?