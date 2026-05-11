Casi media hora después de haberse consumado este domingo la importante e indiscutible victoria de Colón sobre All Boys por una nueva fecha del certamen de la Primera Nacional, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán se hizo presente en la sala de conferencias del estadio Brigadier López para brindar su habitual conferencia de prensa post partido.
Medrán: "Me siento en un lugar de privilegio, lo estoy disfrutando, soy feliz en Colón"
El entrenador rafaelino se mostró conforme tras la victoria de este domingo frente a All Boys aunque fue autocrítico por los goles recibidos. Valoró el apoyo de la gente y destacó el impacto que tuvo en el grupo el festejo por el aniversario del club. También habló de la polémica con Matías Godoy y la lesión de un juvenil: "No fue con mala intención".
En una rueda de prensa que se extendió casi por 15 minutos, el rafaelino abordó todos los temas y celebró el resultado y la performance de sus dirigidos más allá de mostrarse algo molesto por los errores defensivos que impidieron que Colón termine goleando a la formación de Biggeri.
En el inicio de la charla con los medios santafesinos, Medrán comentó: "El partido fue bueno en líneas generales. Molestan los goles que nos convirtieron, pero fuimos protagonistas, manejamos el partido. Lo que venimos haciendo es bueno, somos conscientes que queremos hacerlo mejor pero estamos conformes con el torneo que venimos haciendo y hoy nos encuentra una posición expectante”.
Siguiendo por esta línea, el técnico de Colón dejó en claro que "el año es largo y faltan muchas fechas. Para mí lo importante hoy es cómo compite el equipo, como nos hacemos muy fuertes de local y generando un ida y vuelta con la gente".
Precisamente sobre el vínculo que se advierte hoy entre el plantel que conduce y el hincha sabalero, el rafaelino señaló: "Hoy somos parte de la familia de Colón y queremos destacar lo que se vio en el aniversario, eso conmueve. Tal vez en el día a día perdés la noción, pero ser parte de esto impactó en el grupo y no queremos dejar pasar oportunidades".
"Lo que pasó el día del aniversario impactó de buena manera en el grupo, entendemos todos que estamos en un grande de verdad y el equipo se va a entregar por completo”, agregó.
En otra de sus respuestas, y en referencia a su situación personal arribando a la mitad de la temporada regular de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán reveló: “Me siento feliz en Colón, estoy feliz en la ciudad y estoy contento en el lugar que estoy. La carrera te lleva por muchos lados, me siento en un lugar de privilegio, lo estoy disfrutando, soy feliz en Colón”.
El mercado de pases y la polémica con Godoy
Siguiendo con su ronda de prensa post partido, a Medrán se le consultó por el mercado de pases que se viene para Colón, y para el resto de los equipos del certamen, a mediados de año. Sobre esto, el ex Gimnasia de Mendoza respondió: “El torneo nos da mensajes, ya hablamos con Colotto y hay prioridades para este mercado de pases, no me voy a desenfocar en lo inmediato, pero si estamos trabajando”.
Asimismo, y ante la consulta respecto de la situación que el lunes pasado tuvo como protagonista a Matías Godoy y al volante central de la reserva, Joaquín Rodríguez, Medrán explicó: “La situación de Godoy con el juvenil fue por una jugada desafortunada, no hubo mala intención. Yo estaba ahí, pude presenciar la situación y no considero de ninguna manera que haya existido una mala intención".
"Fue una acción de un entrenamiento como los que habitualmente hacemos para nivelar las cargas y lamentablemente sucedió esa jugada desgraciada. Lamentamos la lesión que tuvo el chico”, completó Medrán.
En este apartado, vale la pena destacar que pese a estar a disposición tras cumplir la fecha de suspensión por la roja ante Godoy Cruz, Medrán decidió no tener en cuenta a Godoy, quien ni siquiera se concentró para tener un lugar en el banco de los suplentes en el duelo con All Boys.
La actualidad de Bonansea y Facundo Castro
Otra de las preguntas que respondió el entrenador de Colón estuvo vinculada con el rendimiento del delantero Alan Bonansea, quien nuevamente no pudo convertir pero fue ovacionado por todo el Brigadier al momento de ser reemplazado.
Sobre la actualidad de su 9 titular, Medrán destacó: “Bonansea representa al equipo, obvio que quiere su gol, pero ya se encontrará con esa tranquilidad, lo importante es que hace funcionar al equipo, lo hace bien".
Y si de delanteros se refiere, al DT sabalero también se le consultó por la situación de Facundo Castro, que sigue sin sumar minutos desde el banco y cuya salida de Colón a mitad de año parece un hecho consumado: “Castro es un jugador que se entrena bien, hoy estoy optando por otra opción de recambio como puede ser Cano y además Bonansea me da los minutos para sostenerlo".
"Nosotros lo tenemos muy en cuenta, él trabaja muy bien todos los días y si sigue de esa manera volverá a tener su oportunidad como en el arranque del torneo", dijo Medrán.
Ya en el cierre de la conferencia, y siendo consultado respecto del esquema de juego que utilizó Colón frente a All Boys, el entrenador rafaelino concluyó: “Vamos a ir viendo la continuidad del sistema, con el de hoy me siento cómodo. Siempre busco el rendimiento de los jugadores, en el momento que se encuentran, buscamos ser competitivos más allá del gusto personal”.