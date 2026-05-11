El análisis del DT sabalero

Medrán: "Me siento en un lugar de privilegio, lo estoy disfrutando, soy feliz en Colón"

El entrenador rafaelino se mostró conforme tras la victoria de este domingo frente a All Boys aunque fue autocrítico por los goles recibidos. Valoró el apoyo de la gente y destacó el impacto que tuvo en el grupo el festejo por el aniversario del club. También habló de la polémica con Matías Godoy y la lesión de un juvenil: "No fue con mala intención".