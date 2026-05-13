En la cuenta regresiva a lo que será el esperado partido de este sábado, a las 15.30, en el Estadio Ciudad de Caseros, donde el equipo de Ezequiel Medrán saldrá a jugar como puntero de la zona “A” (el otro líder es Morón), se pudo conocer que la institución junto con socios caracterizados festejará con un evento público y gratuito los cinco años de “Colón Campeón”.
Colón prepara otra “pueblada”: festeja los cinco años de su estrella
Después de la multitudinaria caravana y movilización previa al aniversario 121, el club no quiere dejar pasar por alto los cinco años de Colón Campeón en la noche de San Juan. Caravana, bocinazos, fuegos artificiales y música en vivo.
2021-2026: cinco años de "Colón Campeón"
Más allá de la fecha “redonda”, lo que fue la multitudinaria celebración del aniversario 121 es lo que además motivó a no dejar pasar por alto la fecha de la estrella con la noche de San Juan.
Si bien no hubo todavía una comunicación oficial, la idea es armar una caravana por las calles de la ciudad, un bocinazo a la misma hora que Néstor Pitana marcó el final en medio de la pandemia y el lógico epicentro final de la gran fiesta en el pórtico de ingreso al Cementerio de los Elefantes.
“El festejo es el festejo en sí mismo, la fecha ya quedó grabada en la memoria, en el corazón y en la historia para todos los sabaleros. Pero con algunos amigos y socios caracterizados, se apunta a un imponente show de fuegos artificiales y grupos musicales en vivo”, explican los responsables de esta iniciativa que tienen el respaldo de la Comisión Directiva.
Como pasa con cada movida en la cuenta regresiva a cada aniversario (lo del 4 de mayo esperando las doce de la noche fue impresionante en todo sentido), a la movida la arman las peñas, las agrupaciones y las filiales; el club acompaña en lo que puede. Ejemplo: solicita la seguridad y el corte de calles en las inmediaciones del Cementerio de los Elefantes.
Como dato de color, mezclando lo institucional con lo futbolístico, hoy la bandera más importante que tiene el Colón de Ezequiel Medrán para soñar con la vuelta a la Primera División del fútbol argentino es Federico Lértora, hoy capitán e integrante del equipo campeón, hace cinco años en el Estadio Bicentenario de la ciudad de San Juan.
AFA puso el juez para Colón-Estudiantes
De cara al esperado choque de Colón puntero visitando al “Pincha” de Caseros, la AFA oficializó las designaciones arbitrales para esta jornada número 14 de la Primera Nacional: el “pito” elegido es Felipe Viola; sus laderos serán Lucas Ripoli y Carla López como jueces asistentes, mientras que Ramiro Maglio tendrá la responsabilidad como cuarto árbitro.
En el caso de Felipe Viola, solamente dirigió al “Sabalero” en una oportunidad: 1 de julio de 2025 cuando Mitre de Santiago del Estero le ganó 1 a 0 a Colón en el Brigadier López, lo que desató toda la ira de los hinchas sabaleros.
En el caso de Viola con Estudiantes de Caseros, tiene tres partidos dirigidos, con dos derrotas y una victoria del “Pincha”, rival sabalero de este sábado a las 15.30.
Hablando de lo que dejó esta fecha del ascenso, en la cual Colón recuperó la punta de la zona “A”, hay que decir que del otro lado se despertó un gigante dormido con un ex DT de Colón en el banco.
En la Ciudadela, San Martín de Tucumán logró derribar al líder del campeonato en un duelo que exigió paciencia y precisión. El equipo tucumano fue el claro protagonista del encuentro, enfrentándose a un planteo sumamente defensivo por parte del Lobo jujeño, que buscó interrumpir el ritmo de juego y refugiarse en la solidez de su arquero, Milton Álvarez.
A pesar de los intentos del visitante por hacer que el reloj corriera, el conjunto del "Chueco" Yllana mantuvo la intensidad ofensiva hasta encontrar la llave del gol.
El quiebre del partido llegó de la mano de una jugada que evidenció la preparación integral del cuerpo técnico: un lateral ejecutado con rapidez por Diarte, gracias a la celeridad de un alcanza-pelotas que entregó el balón de inmediato, permitió que Cisneros enviara el centro para el cabezazo goleador de Diellos.
Al finalizar el cotejo, Yllana no ocultó su satisfacción por este detalle táctico: “Hemos entrenado lo del alcanza-pelotas”. El entrenador destacó que quienes están fuera del campo también realizan su aporte, señalando que “nos están dando mucho los de afuera también, por eso fui a abrazarlos en el segundo”.
Más allá de la anécdota de los auxiliares, el director técnico se mostró muy conforme con el desarrollo del juego, asegurando que el equipo dominó y cumplió con todo lo planificado previamente. Yllana resaltó la mentalidad de sus dirigidos, a quienes definió como un "grupo muy competitivo" que supo insistir sin perder el equilibrio tras un primer tiempo muy disputado.
En el plano individual, el técnico hizo hincapié en el potencial del futbolista tucumano y reveló detalles del trabajo específico con Alan Cisneros, a quien utilizan como referencia videos de Lionel Messi para perfeccionar el manejo de las aceleraciones.
Con este resultado, el "Santo" no solo bajó al puntero, sino que se acomodó en el segundo puesto de la tabla, consolidando su sueño de ascenso en una Ciudadela que fue una verdadera fortaleza.