Será el jueves 4 de junio durante todo el día...

Colón prepara otra “pueblada”: festeja los cinco años de su estrella

Después de la multitudinaria caravana y movilización previa al aniversario 121, el club no quiere dejar pasar por alto los cinco años de Colón Campeón en la noche de San Juan. Caravana, bocinazos, fuegos artificiales y música en vivo.