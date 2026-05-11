Racing Club confirmó este lunes una dura noticia para Alan Forneris. El mediocampista surgido en Colón sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y también una lesión meniscal, por lo que deberá ser operado en los próximos días.
Grave lesión para Alan Forneris: el ex Colón sufrió rotura de ligamentos y meniscos
Racing confirmó que el ex volante sabalero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda. El Forneris será operado y tendría cerca de ocho meses de recuperación.
La lesión ocurrió durante la victoria 1-0 de la Academia frente a Estudiantes, resultado que clasificó al equipo de Gustavo Costas a los cuartos de final del Torneo Apertura.
La jugada que terminó con la lesión
Forneris había comenzado el encuentro como titular y mostraba un rendimiento sólido en la mitad de la cancha, con buenas coberturas y claridad en la distribución de la pelota.
Sin embargo, a los 27 minutos del primer tiempo protagonizó una desafortunada acción sobre el sector izquierdo del campo mientras perseguía a Eros Mancuso para intentar recuperar la pelota.
En el borde de la línea de meta, la rodilla izquierda realizó un movimiento brusco y el volante quedó inmediatamente tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor.
Salió llorando y en camilla
Rápidamente sus compañeros pidieron asistencia médica y el ingreso de la camilla. El ex Colón abandonó el campo llorando y tomándose el rostro, mientras recibía palabras de apoyo de Gustavo Costas y de sus compañeros.
En su lugar ingresó Bruno Zuculini. Inicialmente, el diagnóstico hablaba de un esguince severo, aunque existía preocupación por un posible compromiso ligamentario más grave.
Finalmente, este lunes Racing confirmó el peor escenario: rotura de ligamentos cruzados y meniscos, una lesión que demandará una extensa recuperación.
Ocho meses afuera de las canchas
Según trascendió desde el club, Forneris tendrá aproximadamente ocho meses de rehabilitación, en un proceso similar al que atraviesan actualmente Elías Torres y Valentín Carboni.
El mediocampista de 21 años había comenzado a ganar terreno dentro de la consideración de Gustavo Costas durante los últimos meses, con participaciones en el torneo local, Copa Sudamericana y Copa Argentina.
Si bien todavía buscaba consolidarse como titular, su evolución futbolística había sido valorada positivamente dentro del cuerpo técnico de Racing.
El paso de Forneris de Colón a Racing
Alan Forneris llegó a Racing a mediados de 2025 luego de que la Academia adquiriera el 80% de su ficha a Colón por 1.200.000 dólares.
El volante firmó contrato hasta diciembre de 2029 y Racing estableció una cláusula de rescisión de 22 millones de euros para una de las apuestas jóvenes del club.