En la tarde de este miércoles y con la disputa de 5 partidos, tuvo continuidad la 13° fecha del Torneo Apertura en la Copa Proyección que organiza la Liga Profesional del Fútbol Argentino.
La reserva de Colón ganó en Mendoza y sumó su primer triunfo del año en condición de visitante
El equipo de Alejandro Russo redondeó una sólida actuación y superó a Independiente Rivadavia para cortar la racha negativa y sumar de a 3 por tercera vez en la temporada. Alcanzó el puesto 14 del grupo B con 11 unidades en 13 presentaciones. El próximo martes será anfitrión de Ferro en el predio 4 de Junio.
En este marco, el equipo de reserva de Colón de Santa Fe que conduce Alejandro Russo se presentó en la provincia de Mendoza, más precisamente en el predio de Independiente Rivadavia y buscando poner fin a una racha negativa que incluía 5 partidos sin conocer la victoria.
Con una buena labor desde lo colectivo, y rendimientos individuales de alto nivel, la formación sabalera se hizo fuerte en la casa de la lepra y se reencontró con el triunfo en un partido que terminó 2 a 1 pero en el que fue dominador durante prácticamente todo su desarrollo.
Sobre el cierre de la primera etapa, cuando el reloj alcanzaba los 44 minutos de juego, el defensor central Jeremías Lastra apareció por sorpresa en el área mendocina para abrir la cuenta. Ya en el segundo tiempo, cuando se jugaban 9, fue el volante ofensivo Iván Barbona el que definió para estirar la diferencia y poner un 2 a 0 que parecía definitivo.
Recién sobre los 40, y cuando la historia daba la sensación de estar sentenciada, Independiente Rivadavia le puso un poco de suspenso al marcador tras el descuento convertido por Giménez.
Pese a sufrir algún sobresalto en los minutos finales, Colón resistió y terminó celebrando a lo grande el que fue su tercer triunfo en lo que va del Apertura y el primero en condición de visitante. Previamente, los dirigidos por Russo habían superado a Platense y Atlético Rafaela, ambos en el predio 4 de Junio de la capital provincial.
Con este resultado, Colón llegó al puesto 14 en la zona B con un total de 11 unidades cosechadas en sus primeras 13 presentaciones. El próximo partido de la reserva sabalera tendrá lugar el próximo martes 19, cuando desde las 15 reciba a Ferro Carril Oeste en condición de local.
Más resultados
En los otros resultados que dejó el miércoles en la Copa Proyección, el propio Ferro empató en condición de local con Boca Juniors 0 a 0, mientras que en Córdoba Belgrano superó por la mínima a Central Córdoba de Santiago del Estero. Además, en Tucumán, Atlético le ganó 3 a 2 a Barracas Central y Argentinos Juniors dio cuenta de Tigre por 2 a 0.
Este jueves, en el cierre de la decimotercera fecha del Apertura, se disputarán otros 7 encuentros entre los que se destaca el choque que en el predio La Tatenguita animarán las reservas de Unión y Talleres de Córdoba, en un duelo trascendente en la pelea por llegar a la zona de clasificación en el grupo A.
Hasta el momento, los líderes de la Copa Proyección son Vélez, que manda en la zona A con 32, Boca y Quilmes, que comparten la punta del grupo B con 27 puntos cada uno.
La síntesis
Independiente Rivadavia: Bravo; Franco, Cena, Suárez y Salvo; Ortiz, Arias, Ibáñez y Ganduglia; Sábato y Domínguez. DT: Nicolás Medina.
Colón: Piaggio; Gómez, Ravano, Lastra y Campagnaro; Páez, Barria, Barbona e Ingravidi; Córdoba y Buossi. DT: Alejandro Russo.
Goles: Giménez (IR); Lastra y Barbona (C).
Árbitro: Joaquín García Casas.
Estadio: Ciudad deportiva de Independiente Rivadavia – Mendoza.