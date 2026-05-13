2 a 1 con goles de Lastra y Barbona

La reserva de Colón ganó en Mendoza y sumó su primer triunfo del año en condición de visitante

El equipo de Alejandro Russo redondeó una sólida actuación y superó a Independiente Rivadavia para cortar la racha negativa y sumar de a 3 por tercera vez en la temporada. Alcanzó el puesto 14 del grupo B con 11 unidades en 13 presentaciones. El próximo martes será anfitrión de Ferro en el predio 4 de Junio.